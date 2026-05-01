Sergen Yalçın'a dalga geçtikleri tur bindirdi: Şimdi de İngiliz devine gidiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, televizyon ekranlarında yorumculuk yaparken yaptığı eleştirilerle gündem oluyordu.

Yalçın, beğenmediği teknik adamlarla zaman zaman dalga geçiyor, bazı futbolcuları da yerden yere vuruyordu.

Sergen Yalçın'a açık mektup: Serkan Reçber detayı

Yalçın'ın beğenmediği teknik adamlardan en önde gelenleri Vincenzo Montella ile Francesco Farioli'ydi.

"MONTELLA İLE AYNI KLASMANDA DEĞİLİZ"

Sergen Yalçın'ın A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile ilgili söyledikleri çok konuşulmuştu. Yalçın, Montella ile ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Vincenzo Montella benim rakibim değil. Aynı klasmanda değiliz, hiçbir başarısı olmayan bir teknik direktör."

Montella, şimdi A Milli Takımı Dünya Kupası'na götüren teknik direktör oldu. Adı İtalya'nın ünlü kulüpleriyle anılıyor.

"DÜNYA KOMEDİSİ" DEDİĞİ FARİOLİ CHELSEA YOLUNDA

Sergen Yalçın, şu anda Portekiz'in Porto takımını çalıştıran Francesco Farioli için de şöyle konuşmuştu:

"Ben Farioli'nin nasıl Ajax'a gittiğine inanamıyorum. İnanamıyorum yani! Adam bir de analizci, teknik direktör falan değil. Bizim Cenk onu yardımcı olarak Alanyaspor'a getirdi, oradan antrenör oldu. Arkadan 3 tane pas yapınca böyle hoca olur mu, şöyle hoca olur mu? Adam, Nice'e gitti oradan Ajax'a gitti. İnanamıyorum, dünya komedisi."

Şu anda Porto, Portekiz Ligi'nde açık farkla lider ve şampiyonluğa koşuyor.

Farioli ise İngiliz devi Chelsea'nin gündeminde. İngiliz basınına göre Chelsea yönetimi girişimlere başladı. Hatta bir de görüşme yapıldı. İtalyan teknik adamın sezonun bitmesiyle birlikte Chelsea'nin başına geçmesi büyük olasılık olarak görülüyor.

BEĞENMEDİĞİ FUTBOLCULAR DA VAR

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland da Yalçın'ın hedefindeydi. Şunları söylemişti:

"Erling Haaland'ın ne yeteneği var? Hiç bir yeteneği yok. Fiziği güzel, koşuyor moşuyor kafa vuruyor işte atletik oyuncu. Var mı bir yeteneği?"

Juventus'un şu anda en değerli futbolcularından gösterilen Kenan Yıldız için geçen yıl şu yorumu yapmıştı:

"Ben Kenan Yıldız’ı izledim hocam hiç anlatıldığı gibi yıldız bir futbolcu değil."

Haaland, City'i şampiyonluğa götürüyor. Kenan Yıldız ise hem Juventus'un hem de A Milli Takım'ın en önemli oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.