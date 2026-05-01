Fenerbahçe'ye kötü haber: Planlar değişecek

Fenerbahçe'de Milan Skriniar sıkıntısı yaşanıyor.

Kulüp doktorları, Slovak stoperin iki tendon yırtığı içeren kas sakatlığıyla sahada yer aldığını açıkladı. Skriniar’ın Beşiktaş maçından bu yana yüzde 50 performansla oynadığı, ancak durumunun giderek ağırlaştığı belirtildi.

BAŞAKŞEHİR VE KONYA MAÇLARINDA BELİRSİZLİK

Fenerbahçe sağlık ekibi, deneyimli oyuncunun Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyeceğini duyurdu. Ayrıca Konya deplasmanında da oynama ihtimalinin oldukça düşük olduğu ifade edildi.

TAKIMI YARI YOLDA BIRAKMAK İSTEMEDİ

Skriniar, sakatlığına rağmen takımını yalnız bırakmamak için sahada kalmayı tercih etti. Ancak her maç sonrası ağrılarının arttığı ve performansının düştüğü kaydedildi.

SEZONUN YÜKÜNÜ TAŞIDI

31 yaşındaki Slovak stoper bu sezon 40 maçta görev aldı. Savunmadaki liderliğiyle dikkat çeken Skriniar, aynı zamanda 2 golle skor katkısı da sağladı.

FENERBAHÇE’DE PLANLAR DEĞİŞEBİLİR

Skriniar’ın sakatlığı, Fenerbahçe’nin kalan maçlardaki savunma kurgusunu doğrudan etkileyecek. Teknik heyetin, alternatif stoper rotasyonunu devreye sokması bekleniyor.