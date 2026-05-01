Dursun Özbek harekete geçiyor: Dev kaynak geliyor

Galatasaray, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasında köklü değişikliklere hazırlanıyor. Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, takımı daha dinamik ve atletik bir yapıya dönüştürme konusunda ortak görüşe vardı.

YENİ OMURGA İNŞASI

Sarı-kırmızılı ekip, üst üste dört sezon şampiyonluk mücadelesi verirken ayağını gazdan çekmiyor. Yönetim, önümüzdeki yıllara damga vuracak güçlü bir omurga oluşturma kararı aldı. Bu doğrultuda yaz transfer döneminin oldukça hareketli geçmesi bekleniyor.

“GALATASARAY YÜZYILI” VİZYONU VE DEV BÜTÇE

Başkan Özbek, dört yıl önce temellerini attığı “Galatasaray Yüzyılı” projesini yeni başarılarla taçlandırmak istiyor. Bu amaçla önemli bir bütçeyi yeniden devreye sokacağı ifade ediliyor.

MENTAL YORGUNLUĞA KARŞI YENİLENME

Takım içinde oluşan mental yorgunluğu ciddi bir tehdit olarak gören yönetim, kadro yapılanmasında köklü değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Yeni dönemde yüksek tempo, atletizm ve dengeli kadro mühendisliği ön planda olacak.

YILDIZLARIN GELECEĞİ MERAK KONUSU

Mauro Icardi, Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve Mario Lemina gibi isimlerin geleceği belirsizliğini koruyor. Galatasaray’da yeni omurga inşa edilirken kadro planlamasının Victor Osimhen merkezli şekilleneceği öğrenildi.

TRANSFER DÖNEMİ ÇOK HAREKETLİ GEÇECEK

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde hem Avrupa’dan hem de Güney Amerika’dan genç ve atletik oyunculara yönelmesi bekleniyor. Yönetim, takımı uzun vadede taşıyacak isimleri kadroya katmayı hedefliyor.