35 milyon euroya satılmamıştı: Galatasaray'ın planı ortaya çıktı

Yayınlanma:
Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz planı ortaya çıktı. Sarı Kırmızılı yönetim geçen yıl 35 milyon euroya satmadığı Barış Alper Yılmaz'ın durumuna Dünya Kupası sonrasında karar verecek.

Galatasaray’ın bu sezon en dikkat çeken isimlerinden Barış Alper Yılmaz, İngiltere Premier Lig devi Arsenal’in transfer listesine girdi. 25 yaşındaki milli oyuncu, 12 gol ve 15 asistlik performansıyla Avrupa kulüplerinin ilgisini üzerine çekti.

DERBİDE YAKINDAN TAKİP EDİLDİ

Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta, son Fenerbahçe derbisinde tribünde yer aldı ve Barış Alper’i dikkatle izledi. Berta’nın milli oyuncuya tam not verdiği, sezon sonunda Galatasaray ile masaya oturulacağı öğrenildi.

KEÇİÖRENGÜCÜ PAYI

Barış Alper’in sözleşmesinde eski kulübü Keçiörengücü’ne satıştan yüzde 20 pay maddesi bulunuyor. Sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde bu konuda Keçiörengücü ile görüşme yapması bekleniyor.

DEVLERİN İLGİSİ ARTIYOR

Sezon başında Suudi Arabistan’dan gelen 35 milyon Euro’luk teklife rağmen satılmayan Barış Alper’e, Arsenal dışında Monaco da talip oldu. Ayrıca oyuncunun yaklaşan Dünya Kupası performansıyla vitrine çıkması, transfer değerini daha da artırabilir.

CAZİP TEKLİFLER

Galatasaray yönetimi, Barış Alper’i takımın yeni omurgasında kilit bir parça olarak görüyor. Ancak Avrupa’dan gelen cazip teklifler, yaz transfer döneminde sarı-kırmızılıların kararını zorlaştıracak.

