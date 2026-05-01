"Galatasaray TFF'ye ve Yasin Kol'a özür borçlu"

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine hakem Yasin Kol'un atanmasına büyük tepki göstermişti. Hatta başkan Dursun Özbek, TFF'yle ilişkilerini askıya aldıklarını bile açıklamıştı.

Ancak maçı Galatasaray 3-0 kazandı. Maçın ardından da Galatasaray Yasin Kol'la ilgili bir daha açıklama yapmadı.

"DİNLEDİĞİM EN KISA FIKRA"

Yasin Kol, derbideki yönetimi nedeniyle eleştirildi ama notu yüksek çıktı. Gazeteci Mustafa Anıklı, "Son dönemde dinlediğim en kısa fıkralardan biriydi: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol, mükemmel bir maç yönetti" dediği Milliyet'teki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Tabii ki maçın gözlemcisine göre... O kimdi? Erol Ersoy... Bu bilgi, Habertürk tarafından paylaşıldı. Günahı sevabı onlara... Ancak Kol, bu hafta da maç aldığına göre, doğru...

Öyleyse Galatasaray, TFF'ye, MHK'ye ve Kol'a birer özür borçlu! Adam senin lehine bir penaltı vermiş, rakipten bir futbolcuyu atmış, sen hala sızlanıyorsun!

Sane'nin penaltısını vermediyse, Osimhen'in kırmızısını da vermedi. Ederson atılırken Barış Alper'in yaptığı, "rakibi kin ve nefrete teşvik" değil de neydi?

Ama fark etmez, Yasin Kol, her daim "mükemmel"...

Biliyorum, hakemleri nasıl gözlemciler "mükemmel" addediyorsa, Merkez Hakem Kurulu'nu da aynen Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi "mükemmel"leştiriyor. Bugüne kadar söyledikleri her "devrim", TFF için "devirin" diye eko yaptı. Zaten bu federasyon bir gün giderse, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu sayesinde gidecek.

Gündoğdu'ya da bravo... Onun yerine başka biri olsa, stresten "zona" olmuştu. Bravo doğrusu...

Bugün Süper Lig'deki 18 takıma ve diğer profesyonel kulüplerin hepsine, "MHK başkanlığı için bir isim önerin" diye anket yapılsa, inanın çoğu boş kağıt verir. Kimsenin kimseye güveni kalmadı. Yabancı gelse bile, adam iki günde kaçar."