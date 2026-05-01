Süper Lig kabusu 34 yıla çıktı

Sezon öncesi hedefini Süper Lig olarak belirleyen Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor'un bu hayali gelecek sezona kaldı.

Sezona Mustafa Er yönetiminde başlayan kırmızı beyazlı ekipte, ilerleyen haftalarda alınan sonuçların ardından görev değişikliğine gidilerek, takımın başına sırasıyla Ertuğrul Arslan, Erdal Güneş ve Suat Kaya getirildi. Sezonun son bölümünde ise görevi Nevzat Dinçbudak devraldı.

5 FARKLI TEKNİK ADAM GÖREV YAPTI

Sezon boyunca 5 farklı teknik direktörle çalışan Boluspor, bu süreçte oyun istikrarını yakalamakta da zorlandı. Oynadığı maçlarda aldığı galibiyet ve mağlubiyetlerle dalgalı performans sergileyen Bolu temsilcisi, attığı ve yediği goller açısından da dengeli ancak kırılgan görüntü ortaya koydu.

Ligin bitimine kısa süre kala aldığı kritik sonuçlarla ligde kalmayı garantileyen Boluspor, 33 yıllık Süper Lig özlemini dindiremedi.

2007-2008 sezonundan bu yana 1. Lig'de kesintisiz mücadele eden kırmızı beyazlı ekip, tarihinde üç kez yükseldiği Süper Lig'e 1992 yılında veda etti.

Bolu ekibi, farklı tarihlerde toplam 20 sezon mücadele ettiği Süper Lig'e yeniden çıkma hayalini gelecek sezona bıraktı.

"FENA BAŞLAMADIK AMA..."

Boluspor Teknik Direktörü Nevzat Dinçbudak, sezona Mustafa Er yönetiminde iyi başlangıç yapıldığını belirterek, "Fena da başlamadı fakat sonrasında yaşanan süreçleri bilemiyorum. Daha sonra Ertuğrul hocayla ilk yarıda iyi sonuçlar alan bir Boluspor vardı." dedi.

Devre arasından sonra takımın ivme kaybettiğini dile getiren Dinçbudak, "Çeşitli nedenlerle geriye düşen Boluspor vardı. Biz son 6 haftalık süreçte göreve geldik ve ligde kalmak için gerekli çalışmaları yaptık." diye konuştu.

Zor maçlar oynadıklarını kaydeden Dinçbudak, "Cezalı oyuncularımız ve kırmızı kartlar nedeniyle eksik kaldığımız karşılaşmalar oldu. Buna rağmen oyuncularımız mücadeleyi bırakmadı." ifadesini kullandı.

Dinçbudak, ligde kalma sürecine değinerek, "Adana Demirspor maçını kazandık, rakiplerimizin sonuçlarıyla ligde kalmayı garantiledik." dedi.

Takımın sezon boyunca ortaya koyduğu performanstan bahseden Dinçbudak, oyuncuların karakterli duruş gösterdiğini, olumsuzluklara rağmen sahaya çıkıp mücadele ettiklerini takımı ligde tutmayı başardıklarını aktardı. Dinçbudak, Boluspor'un köklü futbol kültürüne sahip olduğunu belirterek, "Taraftar, şehir ve tüm dinamikler bir araya gelirse Boluspor'un daha iyi yerlere gelmesi için hiçbir engel yok. Hedefler söylenir ama önemli olan planlama ve birliktir. Bu sağlanırsa başarı neden olmasın." değerlendirmesinde bulundu.(AA)