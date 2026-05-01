112 yıllık Türk kulübünden giden gidene

112 yıllık Türk kulübünden giden gidene
İzmir'in köklü temsilcisi Altay'da yaprak dökümü sürüyor. Siyah - Beyazlı ekipte son olarak Yunus Efe Sarıkaya da takımdan ayrılıyor.

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da genç sağ bek Yunus Efe Sarıkaya, yeni sezon öncesi yuvadan uçacak.
Altyapısında yetiştiği siyah-beyazlı kulüpte 2024-25 sezonunda A takıma yükselip amatör lisansla 2'nci Lig'de 32 maçta görev yapan 20 yaşındaki savunma oyuncusu, sezon bitiminde serbest kalmış ve Süper Lig temsilcisi Corendon Alanyaspor'la 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

1 YILLIK SÖZLEŞME

Alanya temsilcisinin A takımda düşünmeyerek lisans çıkarmadığı genç krampon, iki kulüp arasında yapılan özel anlaşmayla transfer yasağı bulunan İzmir temsilcisine dönerek 1 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Yunus Efe, siyah-beyazlı formayla 2025-26'da 3'üncü Lig'de 27 müsabakada görev yaptı.
Altay'la olan kontratı sona erecek Yunus Efe'nin yeni sezon öncesi Alanyaspor'un kampına katılması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

