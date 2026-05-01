Tedesco'yu ağlattılar: Kelimeler boğazına düğümlendi

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı teknik direktör Domenico Tedesco, İstanbul'dan hüzünlü bir vedayla ayrıldı.

İtalyan teknik direktör, sabah saatlerinde geldiği İstanbul Havalimanı'nda yoğun bir sevgiyle karşılandı.

Fenerbahçe taraftarı Samandıra'ya akın etti: Tedesco'ya sevgi seli

Hem havalimanın dışında hem de pasaport bölümünde genç teknik adam için çok sayıda taraftar hazır bulundu.

AĞLADILAR AĞLATTILAR

İtalyan teknik adam, taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirirken bazı taraftarlar ağladı.

Çok sayıda imza da dağıtan Tedesco'nun da ağlayan taraftarları görünce duygulandığı ve gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Tedesco o kadar duygulandı ki, taraftarlara cevap verirken kelimeler boğazına düğümlendi.

Basın mensuplarının da sorularını yanıtlayamayan Tedesco, tezahüratlarla uçağa yöneldi.

Tedesco, taraftarlarla vedalaştıktan sonra Almanya'nın Stuttgart kentine hareket etti.