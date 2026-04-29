Fenerbahçe taraftarı Samandıra'ya akın etti: Tedesco'ya sevgi seli

Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe taraftarı az rastlanır bir vedayla Tedesco'yu uğurladı!

Fenerbahçe’nin yollarını ayırdığı Domenico Tedesco, Samandıra Tesisleri’nde oyuncularıyla vedalaşırken taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Galatasaray derbisinde alınan mağlubiyetin ardından ilk faturanın kesildiği isim olan 40 yaşındaki İtalyan teknik adam, görevine son verilmesine rağmen taraftarın sevgisini kazandı.

"YA TEDESCO YA HİÇ"

Samandıra’da gerçekleşen veda sırasında özellikle genç taraftarların Tedesco’ya gösterdiği ilgi dikkat çekti. Açılan “Ya Tedesco ya hiç” ve “Tedesco lütfen gitme” pankartları, ayrılığın ardından bile hocaya duyulan bağlılığı ortaya koydu.

DİKKAT ÇEKEN UĞURLAMA

İtalyan teknik adam, futbolcularla vedalaşmasının ardından tesis önünde kendisini bekleyen taraftarların imza ve fotoğraf isteklerini kırmadı.
Fenerbahçeli taraftarlar, bu dakikalarda, "Hocam bizi bırakma." tezahüratları yaptı.
Başarısız sonuçların ardından görevine son verilen ancak taraftarın bağrına bastığı sayılı teknik direktörlerden biri olarak hafızalara geçen Tedesco, Samandıra’daki atmosferle kulüp tarihine farklı bir iz bıraktı.

İSTANBUL'DAN AYRILACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı İtalyan çalıştırıcı Tedesco, 1 Mayıs Cuma günü saat 12.20'de İstanbul'dan ülkesi İtalya'ya gidecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

