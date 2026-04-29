Fenerbahçe'nin yıldızı Galatasaray'la anlaştı: imza atacak

Fenerbahçe'nin yıldızı Galatasaray'la anlaştı: imza atacak
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nın milli oyuncusu Sevgi Uzun'un Galatasaray ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Kadın basketbolunda transfer bombası patladı.
Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin yıldızı Sevgi Uzun'u kadrosuna kattığı belirtildi.
Sarı kırmızılı kulübün Fanatik'teki habere göre milli oyuncu ile anlaştığı ifade edildi.

1.78 boyunda ve 27 yaşındaki basketbolcunun kısa süre içinde resmi imzayı atacağı da haberde yer aldı.

WNBA'DA DA OYNADI

25 Kasım 1997’de İstanbul’da doğan ve guard pozisyonunda oynayan Sevgi Uzun, basketbola Beşiktaş altyapısında başladı. Ardından Çukurova Basketbol, Fenerbahçe, Ormanspor ve BOTAŞ formalarını giydi.
Fenerbahçe’de lig, kupa ve EuroLeague Women şampiyonlukları yaşadı.

2024’te Dallas Wings’e transfer olarak WNBA’de forma giyen ikinci Türk kadın basketbolcu unvanını elde etti.
Sevgi Uzun, A Milli Basketbol Takımı'nda da forma giyiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

