Amedspor Süper Lig'e geliyor

Amed Sportif Faaliyetler, Iğdır'da Süper Lig için sahaya çıkacak.

TFF 1. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig için Iğdır deplasmanında ter dökecek.
Ligde şampiyon Erzurumspor FK'den sonra Süper Lig'e doğrudan yükselecek ikinci takım, 38. ve son haftada 2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak maçların ardından netlik kazanacak.
Şampiyonun yanı sıra ikincinin de direkt Süper Lig'e çıkacağı ligde, 73 puana sahip Amed Sportif Faaliyetler ile Esenler Erokspor arasındaki yarış son haftaya taşındı.
Amed Sportif Faaliyetler ile Esenler Erokspor arasında sezonun ilk yarısında Diyarbakır'da oynanan maç ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlanırken, İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1 berabere sona erdi.
Sezon sonunda olası puan eşitliğinde ikili averajla Esenler Erokspor'un önünde bulunan Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrılması halinde rakibinin alacağı sonuca bakılmaksızın adını Süper Lig'e yazdıracak.

TARİHTE BİR İLK

Amed Sportif Faaliyetler, Alagöz Holding Iğdır FK ile yapacağı maçı kazanması durumunda tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselecek.
Diyarbakır ekibi, 2023-2024 sezonunda mücadele ettiği 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak 1. Lig'e çıktı.
Geçen sezonu 9. sırada tamamlayan Amed Sportif Faaliyetler, bu sezon ise Süper Lig'e bir adım uzakta bulunuyor.

MESUT BAKKAL İLE YOLLAR AYRILDI

Süper Lig yolundaki kritik maç öncesinde Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör değişikliğine gidildi.
Kulüp yönetimi, Mesut Bakkal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Sertaç Küçükbayrak'ın getirdi.
Amed Sportif Faaliyetler'de sezon içinde teknik direktörler Mehmet Altıparmak ve Sinan Kaloğlu ile de yollar ayrılmıştı.(AA)

