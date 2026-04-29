Amedspor'a şok: TFF gece yarısı duyurdu

TFF 1. Lig'de son haftada Iğdır FK ile kritik maça çıkacak olan Amedspor'a kötü haber geldi. Amedspor'la ilgili kararı TFF gece yarısı internet sitesinden duyurdu.

TFF 1. Lig'de hareketli günler geçiren Amedspor'a Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) gece yarısı şoke eden bir haber geldi.
Amedspor, ligdeki son maçında kendi sahasında uzun süre önde olmasına rağmen son anlarda yediği golle Bodrum FK ile 1-1 berabere kalmıştı.

Amedspor yeni teknik direktörünü açıkladıAmedspor yeni teknik direktörünü açıkladı

Ligde 3. sırada yer alan Amedspor, 2. sıradaki Erokspor'un de Sarıyer'e yenilmesiyle Süper Lig'e çıkma şansını son haftaya bıraktı.
Sezonun ligdeki son maçında Amedspor Iğdır FK'yı yenerse, Erokspor Pendikspor'u yense de Süper Lig'e direkt çıkacak. Diyarbakır temsilcisi genel averajda geride olsa da ikili averajda Erokspor'a üstün olduğu için 2. sırada sezonu tamamlayıp, Erzurumspor'dan sonra Süper Lig'e çıkacak 2. takım olacak.

TFF PFDK'YA SEVK ETTİ

Amedspor, kritik maça hazırlanırken, TFF'den kötü haberi aldı. TFF, Amedspor'u PFDK'ya sevk etti.
Yapılan açıklama şöyle:
AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü’nün 26.04.2026 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-SİPAY BODRUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
Spor
Beşiktaş'ta 107 puanlık büyük fiyasko: Kara tablo ortaya çıktı
Beşiktaş'ta 107 puanlık büyük fiyasko: Kara tablo ortaya çıktı
5 hakeme soruşturma: VAR hakemleri maç sonuçlarına tesir etmiş
5 hakeme soruşturma: VAR hakemleri maç sonuçlarına tesir etmiş
Cumhurbaşkanı'na seslenmenin faturası ağır oldu: Yüksel Yıldırım cezayı yedi
Cumhurbaşkanı'na seslenmenin faturası ağır oldu: Yüksel Yıldırım cezayı yedi