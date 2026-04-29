Amedspor'a şok: TFF gece yarısı duyurdu

TFF 1. Lig'de hareketli günler geçiren Amedspor'a Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) gece yarısı şoke eden bir haber geldi.

Amedspor, ligdeki son maçında kendi sahasında uzun süre önde olmasına rağmen son anlarda yediği golle Bodrum FK ile 1-1 berabere kalmıştı.

Ligde 3. sırada yer alan Amedspor, 2. sıradaki Erokspor'un de Sarıyer'e yenilmesiyle Süper Lig'e çıkma şansını son haftaya bıraktı.

Sezonun ligdeki son maçında Amedspor Iğdır FK'yı yenerse, Erokspor Pendikspor'u yense de Süper Lig'e direkt çıkacak. Diyarbakır temsilcisi genel averajda geride olsa da ikili averajda Erokspor'a üstün olduğu için 2. sırada sezonu tamamlayıp, Erzurumspor'dan sonra Süper Lig'e çıkacak 2. takım olacak.

TFF PFDK'YA SEVK ETTİ

Amedspor, kritik maça hazırlanırken, TFF'den kötü haberi aldı. TFF, Amedspor'u PFDK'ya sevk etti.

Yapılan açıklama şöyle:

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü’nün 26.04.2026 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-SİPAY BODRUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.