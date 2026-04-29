Beşiktaş'ta 107 puanlık büyük fiyasko: Kara tablo ortaya çıktı

Bu sezon büyük hüsran yaşayan Beşiktaş'ta kara tablo lig bitmeden ortaya çıktı.

Süper Lig’de son yıllarda şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray’ın oldukça gerisinde kaldı.
Son 4 sezonun 3’ünü şampiyon tamamlayan ve bu sezon da 74 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki fark tam 107 puana ulaştı.

33 PUAN GERİDE

2022-23 sezonunda 88 puanla şampiyon olan Galatasaray’ın 10 puan gerisinde ligi 3. sırada bitiren Beşiktaş, 2023-24’te ise 102 puanlı Cimbom’un 46 puan gerisinde kalarak 56 puanla 6. sırada yer aldı. Geçtiğimiz sezon da 99 puanlı Galatasaray’ın 33 puan arkasında 4. sırada tamamlayan Siyah-Beyazlılar, bu yıl da yarıştan erken koparak 56 puanla 4. sırada bulunuyor.

KARAGÜMRÜK MAÇI SONRASI TEPKİ

Son sırada yer alan Fatih Karagümrük karşısında alınan beraberlik, Beşiktaş taraftarında büyük hayal kırıklığı yarattı. Özellikle hücum hattındaki üretkenlik sorunu ve savunmadaki hatalar, teknik heyete yönelik eleştirilerin artmasına neden oldu.

GELECEK SEZON PLANLAMASI

Beşiktaş yönetimi, yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasına gitmeyi planlıyor. Siyah-Beyazlılar’ın önceliği, gol yollarında etkili bir forvet transferi ve orta sahaya yaratıcı bir isim kazandırmak olacak. Ayrıca genç oyunculara daha fazla süre verilmesi bekleniyor.

4 BÜYÜK SIKINTI

Beşiktaş'a en büyük eleştirilerin başında istikrar eksikliği öne çıkıyor.

  • Kadro istikrarının sağlanamaması
  • Teknik direktör değişikliklerinin sık yaşanması
  • Transferlerde beklenen verimin alınamaması
  • Rakiplerin özellikle Galatasaray’ın istikrarlı performansı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

