Sedat Kaya

Beşiktaş maçı Nasrettin Hoca hikayesine döndü

"Gazozuna maç" derler...
İddiadan azade, heyecandan emekli bir mücadeledir bu.
Lakin bu akşamki manzara, o eski mahalle maçlarının saflığından bile uzaktı.
Bir yanda ligin koca çınarı Beşiktaş, dördüncülük gibi bir "teselli ikramiyesi" peşinde; diğer yanda puan cetvelinin dibine demir atmış, hüzünlü bir veda senfonisi çalan Karagümrük.
​İddiası kalmayan takımlardan yeşil sahada raks beklemek, Nasrettin Hoca’nın o meşhur umuduyla göle maya çalmaya benziyor.
Oysa futbol, ruhun feda edildiği bir hırstır; iddia bitti mi, meşin yuvarlak sadece ağır bir kütle, 90 dakika ise çekilmez bir mesai olur.
Öyle de oldu.
Sahadaki oyun sanki takımları eşitlemişti.
Kim lig dördüncüsü, kim lig sonuncusu anlayana aşk olsun.
Gerçi lig sonuncusu zaman zaman saman alevi gibi parlamaya çalıştı ama kale önünde mum gibi söndü.
İstatistiklere bakarsanız, Beşiktaş ligin en çok orta yaptığı maçlarından birini oynamış. İyi de skor tabelası orta ile yazılmıyor, gol atmak gerekiyor.
Beşiktaş'ın iki, Karagümrük'ün bir direkten dönen birer şutu dışında gollük pozisyon izlemek bile nasip olmadı. Sanki, direkler bile meşin yuvarlağın ağlarla buluşup bu ızdırabı bitirmesine izin vermedi; sanki oyunun tatsızlığına onlarda ortak oldu.
Sonuçta golsüz başlayan maç golsüz sona erdi.
Ne maya tuttu bu akşam, ne de içtiğimiz gazozun bir tadı vardı.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Sedat Kaya Arşivi

Fenerbahçe o anda bitti Galatasaray'ın sırrı yol haritası

 26 Nisan 2026 Pazar 22:30

23 Nisan: Eşit olmayanların bayramı

 23 Nisan 2026 Perşembe 12:41

Beşiktaş kusurlarını saklayamadı: Taraftarlar adeta çile çekti

 19 Nisan 2026 Pazar 19:15

Galatasaray şampiyonluğun fısıltısını duydu: Büyük takım fırsat tepmez

 18 Nisan 2026 Cumartesi 22:09

Fenerbahçe raydan çıktı: Nedir taraftarın çektiği bu çile

 17 Nisan 2026 Cuma 22:26

Hacıosmanoğlu ne yapıyor? Milli futbolcuya villa, doğaya ihanet

 14 Nisan 2026 Salı 10:58

Bir sistem nasıl çöker? Macaristan örneği

 13 Nisan 2026 Pazartesi 10:47

Galatasaray'da bu sonucun tek sorumlusunu açıkladı

 12 Nisan 2026 Pazar 22:13

Fenerbahçe gözünü Galatasaray'a çevirdi: Kante ve Guendouzi mucizesi

 11 Nisan 2026 Cumartesi 22:13

Beşiktaş en ağır gecenin sabahında yeniden koştu

 10 Nisan 2026 Cuma 22:09
