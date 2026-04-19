Sedat Kaya

Beşiktaş kusurlarını saklayamadı: Taraftarlar adeta çile çekti

Futbol geceyi sever…
Işıkların altında parlar, kalabalığın uğultusunda büyür, kaderini projektörlerin altında yazar.
Gündüz ise çıplak kalır; kusurlarını saklayamaz, bahanesizdir.
Statların parlak spot ışıklarına alıştık belki de, gündüz maçlarını izlemek pek keyifli olmuyor.
Hele bir de sahadaki futbol tatsız ise çile bülbülüm çile.
Samsunspor–Beşiktaş maçı tam da böyleydi.
İlk yarıda ne bir heyecan, ne futbol kokan güzel bir an…
Ligde iddiası kalmamış iki takım, sanki zamanı doldurmak için sahaya çıkmış gibiydi.
Top yuvarlandı, dakikalar geçti…
Ama oyun hiç başlamadı.
Pres ve ön alan baskısı olmayınca, iki takım da orta sahayı kolay geçti ama koskoca 45 dakikada sadece birer isabetli şu atabildiler. Gol beklentileri sıfıra yakındı.
Böyle anlarda futbolu ancak yetenek kurtarır.
Sahneye birinin çıkması gerekir..
O biri Samsunspor’un Danimarkalı golcüsü Carlo Holse'ydi. 52. dakikada öyle bir vurdu ki…
Top sadece kaleye gitmedi, uykudaki tribünleri de peşinden sürükledi. Ceza sahası dışından çıkan o falsolu şut, Ersin’in bakışları arasında 90’a asıldı.
Daha alkışlar dinmemişti ki, dört dakika sonra bu kez başka bir ayak konuştu; Coulibaly…
Holse’nin golünü adeta kopyaladı, Beşiktaş filelerine yapıştırdı. Aynı mesafe, aynı falso, aynı sonuç.
Ve bir anda o uyuklayan maç…
İki şutla bambaşka bir hikâyeye dönüştü.
Beş dakikada iki gol yiyen Beşiktaş sendelerken, Samsunspor adeta ayağındaki prangaları sökmüş gibi hızlı ataklarda rakip savunmayı zorladı.
Beşiktaş son dakikada Asllani'nin penaltıysa şeref sayısını bulabildi.
Bu maçın özeti şu.
Bazen takımlar iyi oynayamaz, oyun kitlenir.
İşte o zamanlarda yetenek ortaya çıkar. Samsunspor'un iki yeteneği Holse ve Coulibaly birbirinin kopyası iki golle maça damgasını vurdu.

Galatasaray şampiyonluğun fısıltısını duydu: Büyük takım fırsat tepmez

 18 Nisan 2026 Cumartesi 22:09

Fenerbahçe raydan çıktı: Nedir taraftarın çektiği bu çile

 17 Nisan 2026 Cuma 22:26

Hacıosmanoğlu ne yapıyor? Milli futbolcuya villa, doğaya ihanet

 14 Nisan 2026 Salı 10:58

Bir sistem nasıl çöker? Macaristan örneği

 13 Nisan 2026 Pazartesi 10:47

Galatasaray'da bu sonucun tek sorumlusunu açıkladı

 12 Nisan 2026 Pazar 22:13

Fenerbahçe gözünü Galatasaray'a çevirdi: Kante ve Guendouzi mucizesi

 11 Nisan 2026 Cumartesi 22:13

Beşiktaş en ağır gecenin sabahında yeniden koştu

 10 Nisan 2026 Cuma 22:09

Galatasaray senaryoyu baştan yazdı: Değişim rüzgarı sert esti

 08 Nisan 2026 Çarşamba 22:09

Fenerbahçe sadece derbiyi değil kaderi de kazandı

 05 Nisan 2026 Pazar 22:27

Osimhen yoksa Galatasaray çok eksik

 04 Nisan 2026 Cumartesi 22:31
