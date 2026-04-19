Beşiktaş kusurlarını saklayamadı: Taraftarlar adeta çile çekti

Futbol geceyi sever…

Işıkların altında parlar, kalabalığın uğultusunda büyür, kaderini projektörlerin altında yazar.

Gündüz ise çıplak kalır; kusurlarını saklayamaz, bahanesizdir.

Statların parlak spot ışıklarına alıştık belki de, gündüz maçlarını izlemek pek keyifli olmuyor.

Hele bir de sahadaki futbol tatsız ise çile bülbülüm çile.

Samsunspor–Beşiktaş maçı tam da böyleydi.

İlk yarıda ne bir heyecan, ne futbol kokan güzel bir an…

Ligde iddiası kalmamış iki takım, sanki zamanı doldurmak için sahaya çıkmış gibiydi.

Top yuvarlandı, dakikalar geçti…

Ama oyun hiç başlamadı.

Pres ve ön alan baskısı olmayınca, iki takım da orta sahayı kolay geçti ama koskoca 45 dakikada sadece birer isabetli şu atabildiler. Gol beklentileri sıfıra yakındı.

Böyle anlarda futbolu ancak yetenek kurtarır.

Sahneye birinin çıkması gerekir..

O biri Samsunspor’un Danimarkalı golcüsü Carlo Holse'ydi. 52. dakikada öyle bir vurdu ki…

Top sadece kaleye gitmedi, uykudaki tribünleri de peşinden sürükledi. Ceza sahası dışından çıkan o falsolu şut, Ersin’in bakışları arasında 90’a asıldı.

Daha alkışlar dinmemişti ki, dört dakika sonra bu kez başka bir ayak konuştu; Coulibaly…

Holse’nin golünü adeta kopyaladı, Beşiktaş filelerine yapıştırdı. Aynı mesafe, aynı falso, aynı sonuç.

Ve bir anda o uyuklayan maç…

İki şutla bambaşka bir hikâyeye dönüştü.

Beş dakikada iki gol yiyen Beşiktaş sendelerken, Samsunspor adeta ayağındaki prangaları sökmüş gibi hızlı ataklarda rakip savunmayı zorladı.

Beşiktaş son dakikada Asllani'nin penaltıysa şeref sayısını bulabildi.

Bu maçın özeti şu.

Bazen takımlar iyi oynayamaz, oyun kitlenir.

İşte o zamanlarda yetenek ortaya çıkar. Samsunspor'un iki yeteneği Holse ve Coulibaly birbirinin kopyası iki golle maça damgasını vurdu.