Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar karşı karşıya geldi: Kutlamalarda ortalık karıştı

Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaray taraftarlarına Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi. Araçların önünü kesen Fenerbahçeli taraftarlar, polisin araya girmesi ile dağıldı.

Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray geriye düştüğü maçta sahadan 4-2'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray, üst üste 4. toplamda da 26. şampiyonluğunu kazandı.

BAĞDAT CADDESİ'NDE KUTLAMA YAPMAK İSTEDİLER

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından bazı taraftarlar Bağdat Caddesi'nde kutlama yapmak istedi.

FENERBAHÇE TARAFTARLARI ARAÇLARIN ÖNÜNÜ KESTİ

Bu sırada caddede bulunan bazı Fenerbahçe taraftarları, Galatasaraylı taraftarlara ait araçların önünü kesti. Yaşanan gerginliğe polis ekipleri müdahale etti.

POLİS UYARISIYLA DAĞILDILAR

Polis müdahalesinin ardından bir Galatasaray taraftarı, otomobili kalabalığın üzerine sürdü ve bölgeden uzaklaştı. Fenerbahçeli taraftarlar, polisin uyarılarının ardından dağıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

