Şampiyonluğu kutlarken Galatasaray'da kalacağını açıkladı

Süper Lig’in 33. haftasında Antalyaspor’u konuk eden Galatasaray 4-2’lik skorla galip gelmeyi başardı.

ÜST ÜSTE 4. ŞAMPİYONLUK

Bu sonuçla birlikte 77 puana ulaşan Galatasaray, ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılar, üst üste 4. toplamdaysa 26. şampiyonluğunu kazandı.

"ÇOK ÇALIŞTIK VE HAYAL KURDUK"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Mario Lemina, "Çok mutluyum. Bu güzel anı yaşamak için çok çalıştık ve hayal kurduk. Herkesi tebrik etmek istiyorum” sözlerini sarf etti.

"YÜZDE 99 KALACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasıyla ilgili olarak ise Gabonlu futbolcu, “Bilmiyorum ama yüzde 99 kalacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı