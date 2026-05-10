Fenerbahçe'den Galatasaray açıklaması: İlk gol ofsayt ikincisi penaltı değil

Süper Lig’in 33. haftasında Konyaspor’a konuk olan Fenerbahçe sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Galatasaray’a göndermede bulundu.

"SAKIN HA' SEZONU SONA ERDİ"

Ezeli rakibine yüklenen Ertan Torunoğulları, 'Sakın Ha' Sezonu sona erdi. Futbolseverlere 'Sakın Ha' sezonu hayırlı olsun. Sezon başından beri bütün mücadelemizi verdik. Federasyona yazı yazdık. Bütün yazışmalarımız duruyor. 'Kulüplerden VAR Odası'nda birer temsilci olsun. Onlar da VAR'a gelen telefonları, gelen gidenleri görsünler. Kulüplere ve federasyona rapor yazsınlar' diye. Maalesef bu isteğimiz federasyon tarafından kabul edilmesine rağmen hiçbir kulüp buna cevap verip, bizimle aynı fikirde olduğunu açıklamadı” dedi.

"İLK GOL OFSAYT, PENALTI PENALTI DEĞİL"

Galatasaray - Antalyaspor maçındaki pozisyonları eleştiren Ertan Torunoğulları, "İkincisi bugünkü maçta da gördünüz. Eski hakem arkadaşlara soruyoruz. Birçoğu ilk golün ofsayt olduğunu, penaltının penaltı olmadığını söylüyor. Sezon başından beri de böyle devam ediyor. Biz camia olarak mücadelemize devam edeceğiz. Bizden sonraki yönetici arkadaşlarımızla hep birlikte bu mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.