Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali

Yüzyıllar boyunca şekillenen bu moda anlayışı, bir kadının saraydaki rütbesinden padişahın gözündeki değerine, toplumsal statüsünden inancına kadar her detayı ilmek ilmek işliyordu. Hürrem Sultan’ın Avrupa’yı büyüleyen egzotik siluetinden, Lale Devri’nin pastel renkli feracelerine; Tanzimat sonrası Paris’ten esen korse ve dantel rüzgârlarına kadar Osmanlı modası, Doğu ile Batı’nın, gelenek ile değişimin en şık çarpışma alanı oldu.

Bugün müze vitrinlerinde birer sanat eseri gibi ışıldayan o kaftanlar ve sorguçlar, aslında bir imparatorluğun kültürel kodlarını taşıyan sessiz elçilerdir. İşte altın ipliklerle dokunmuş, mücevherlerle taçlanmış ve zamanın ötesine geçmiş o büyüleyici yolculuğun hikâyesi...

Yüzyıllar boyunca Topkapı'nın kadife duvarları ardında, İstanbul'un çarşılarında ve Bursa'nın ipek atölyelerinde şekillenen Osmanlı kadın modası; yalnızca bir giyinme biçimi değil, iktidarın, inancın ve estetiğin derin bir senteziydi.

Levni'nin ünlü albümünden bir sayfa: 18. yüzyıl İstanbul'unda zarif bir Osmanlı kadını. Topkapı Sarayı Müzesi koleksiyonu.

KATMANLARIN DİLİ: OSMANLI KADIN KIYAFETİNİN TEMELİ

Osmanlı kadın giyimi, yüzyıllar boyunca bir "kat kat örtünme" mantığı üzerine kurulmuştu. Keten ya da ipekten dokunmuş gömlek bedene en yakın katmanı oluştururken, üzerine şalvar, ardından entari ve en dışa ise kaftan ya da ferace giyilirdi. Bu katmanlı sistem hem dinî gereklilikleri hem de pratik konforu sağlıyordu.

16. ve 17. yüzyıllarda hâkim anlayış, vücut hatlarını belli etmemek yönündeydi. Ancak bu sadelik, zenginliğin yokluğu anlamına gelmiyordu; aksine ihtişam, seçilen kumaş ve işlemede kendini açıkça ortaya koyuyordu. Saray kadınları, Bursa atölyelerinden gelen seraser ve kemha kaftanlar giyer; bu kaftanların her santimkaresini usta nakkaşlar altın ve gümüş sırmayla işlerdi. Akademisyen Fatma Koç'un belirttiğine göre, Topkapı Sarayı arşivlerinde kayıtlı kumaş alım defterlerinde yalnızca bir sezon içinde yüzlerce top seraser ve çatma işlendiği görülmektedir.

Kumaşın kalitesi, renginin canlılığı ve işlemenin inceliği; kadının saraydaki rütbesini, toplumsal konumunu ve hatta padişah gözündeki değerini yansıtıyordu. Valide Sultan ya da baş kadın efendi samur kürk ve mücevherli kaftan kullanırken, alt rütbeli cariyeler canfes veya tafta gibi daha yalın kumaşlarla yetinirdi.

OSMANLI GİYİM TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Kaftan: Statü simgesi; saray törenlerinde giyilen görkemli üst giysi.

Entari: Ev içi temel elbise; her tabakadan kadının vazgeçilmezi.

Şalvar: İpek kumaştan geniş kesimli alt giysi.

Ferace: Sokağa çıkışta giyilen geniş kollu manto.

Yaşmak: Ferace ile kullanılan iki parçalı ince tül peçe.

Seraser: Altın ve gümüş tellerle dokunmuş lüks ipek kumaş.

Kemha: Osmanlı brokarı; çok renkli ipek dokunuş.

Sorguç: Hotoza takılan tüylü mücevher süs.

İğne Oyası: "Türk danteli" olarak bilinen el yapımı nakış tekniği.

"Kumaşın kalitesi, renginin canlılığı ve işlemenin inceliği; kadının saraydaki rütbesini ve toplumsal konumunu yansıtıyordu."

KAFTAN: BİR KUMAŞIN İKTİDAR TARİHİ

Osmanlı dünyasında kaftan, yalnızca bir giysi değildi: padişahın saygı ve lütuf göstergesi, seferlerde şehitlerin ailesine sunulan onur belgesi ve diplomatik törenin dili. Saray kadınlarının kaftanları bu anlam katmanlarını eksiksiz taşıyordu.

Kemha adıyla bilinen Osmanlı brokarının dokusu; nar çiçeği, lale, badem ve bulut motifleriyle bezeli sonsuz bir bahçeyi andırırdı. Seraser ise bu bahçeye altın ışık katardı: altın ve gümüş ipliğin ipekle iç içe dokunduğu bu kumaş, Topkapı Sarayı hazinesindeki örnekleriyle bugün hâlâ nefes kesici bir görkeme sahiptir.

Nakış tekniklerinde ise dival işi (Maraş işi) ve tel kırma tekniği öne çıkar. Her iki teknikte de iplik yüzeyde "atılarak" ilerler; derin ve kabartmalı bir doku yaratır. Bu nakışlar çiçek, kıvrık dal ve bulut motifleriyle hayat bulurdu. Saraydaki kaftanların bir bölümünü kadın nakkaşların işlediği de tarihî kaynaklarda yer almaktadır.

Geleneksel Osmanlı kaftanı: kemha kumaş üzerinde nar çiçeği ve lale motifleri. Sultan Dress Koleksiyonu.

OSMANLI'DA KUMAŞIN GÜCÜ: BURSA'DAN SARAY HAZİNESİNE

Osmanlı kadın modasının can damarı Bursa'nın ipek atölyeleriydi. Çatma adı verilen kabartmalı kadife, seraser ve kemha yalnızca saraya değil, Venedik ve Floransalı tüccarlara da ihraç edilirdi. Saray alım kayıtlarına göre tek bir törenlik kaftan için bazen elliden fazla farklı kumaş kalemi kullanılırdı. Dival işi, tel kırma ve sırma nakış teknikleri bu dönem kumaşlarını birer sanat eserine dönüştüren unsurlardı.

LALE DEVRİ'NİN RENKLERİ: ÜÇ ETEK VE BÜYÜYEN YAKALAR

18. yüzyıl, Osmanlı kadın modasında görsel bir çiçeklenme dönemiydi. Lale Devri'nin getirdiği görece serbestlik ve zevk anlayışı giysilere de yansıdı. Feracelerin yakaları belirgin biçimde büyüdü; renk paletinde pastel pembeler, açık yeşiller ve bej tonları ön plana çıktı. Entarilerde "üç etek" modeli yaygınlaştı: ön eteklerin iki yandan yukarı kıvrılmasıyla oluşan bu biçem, hem şıklık hem de hareket özgürlüğü sağlıyordu.

Bu dönemin en önemli görsel belgesi, dönemin saray nakkaşı Levni'nin ünlü albümleridir. Levni'nin fırçasından çıkan kadın figürleri; ince belli entarileri, yüksek kaftan yakaları ve başlarındaki süslü hotozlarıyla kusursuz birer moda illüstrasyonu niteliği taşır. Tarih araştırmacıları bu minyatürleri, yazılı kaynakların çok ötesinde bir görsel arşiv olarak değerlendirir.

Takılar da bu dönemde bir önceki yüzyıla kıyasla daha gösterişli hâle geldi. Altın ince örgü bilezikler çift çift takılır, kulağa sallantılı mücevherli küpeler asılır, başlıklara ise sorguç adı verilen tüylü ve taşlı süsler iliştirilirdi. Bu aksesuarlar yalnızca estetik değil; aynı zamanda sahibinin servetini ve toplumsal pozisyonunu açıkça ilan ediyordu.

Osmanlı altın mücevheri: değerli taşlarla işlenmiş kolye. Christie's Müzayede Evi arşivi.

SARAYIN MODA İKONLARI: SULTANLAR VE ZARAFET

Hürrem Sultan ve Turquerie Akımı

Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan, Avrupa'da "Turquerie" (Türk Modası) olarak bilinen akımın simgesi hâline geldi. 18. yüzyılda Fransız tiyatrolarında oyuncular sahneye Hürrem tarzı — bol şalvar, işlemeli kaftan ve başa bağlı tül — giysilerle çıktı. Madame Favart'ın bu kostümü benimseyişi Paris modasında büyük yankı uyandırdı. Hürrem'in silueti, Doğu'nun egzotizmine olan Avrupalı hayranlığın en elle tutulur simgesi oldu.

Kösem Sultan: Sarayın Zarif Otoritesi

17. yüzyılın güçlü valide sultanı Kösem Sultan, saraydaki iktidarını giyim ve mücevher üzerinde de pekiştirdi. Dönemin kaynaklarında geçen tasvirler, onun mücevher yüklü kaftanları ve başlıkları ile sarayda mutlak bir görsel otorite yarattığını ortaya koymaktadır. Kösem Sultan, Osmanlı saray modasında "iktidar ve zarafet bir arada nasıl taşınır?" sorusunun yaşayan yanıtıydı.

Kırk Belik'ten Hotoza: Saç ve Baş Süslemesi

"Kırk belik" adıyla bilinen ince saç örgüleri Osmanlı kadının başını çerçevelerdi. Bu örgülerin arasına altın zincirler ve boncuklar yerleştirilir; alına ise "enselik" ya da "zülüflük" adı verilen süslü metal takılar asılırdı. Başın üstüne oturtulmuş hotoz ise tüm bu düzeni taçlayan parçaydı. Saray kadınlarının hotozları sırmayla işlenmiş kumaştan yapılır, üzerine de değerli taşlarla bezeli sorguç takılırdı.

Ferace: İstanbul Sokaklarının Zarif Kıyafeti

Osmanlı kadını kamusal alanda "ferace" giyerdi. Vücudu örtmek amacıyla tasarlanan bu geniş kollu manto, zamanla kendi içinde bir moda nesnesine dönüştü. 16. yüzyılda sade ve koyu renk tercih edilirken 18. yüzyılda feraceler renklendi, yakası genişledi ve içi süslü astarlarla döşendi.

Ferace ile birlikte kullanılan yaşmak ise yüzü örten iki parçalı ince tül bir peçeydi. Tülün kalitesi, rengi ve bağlanış biçimi bile kendi içinde sosyal bir mesaj taşıyordu. Lale Devri'nde İstanbul'u ziyaret eden Batılı gezginler, Osmanlı kadınlarının feraceyle yarattığı zarif ve gizemli görünümü hayranlıkla aktardı.

Paris Moda Rüzgârı Boğaz'ı Aştığında: Tanzimat Dönemi

19. yüzyılın ortasında Tanzimat Fermanı'nın ardından Osmanlı toplumunda yaşanan köklü dönüşüm, kadın giyimini de derinden sarstı. İstanbul'un Pera semtindeki Batılı elçilik çevresi ile sarayın Avrupalılaşma politikaları, Paris modasının kapıyı açmasına zemin hazırladı.

19. yüzyıl sonu Osmanlı kıyafet ilanı. Batılı "Prenses" ve "Polonez" kesimler İstanbul sokaklarına girmeye başladı. Malumat Dergisi arşivi.

Önce korse geldi. Geleneksel düz ve serbest bırakılan bel, giysinin altında sıkıştırılarak "kum saati" silüeti benimsendi. Ardından şemsiye, eldiven ve dantelli peçe günlük hayatın ayrılmaz parçaları hâline geldi. "Polonez" ve "Prenses" kesim elbiseler, İstanbul'un varlıklı Müslüman ve gayrimüslim kadınları arasında hızla yayıldı.

"Korse, geleneksel entarinin yerini aldı; Osmanlı silüeti 'kum saati' biçimini aldı."

Ferace ise bu dönüşüme direndi. Ancak yüzyıl sonuna gelindiğinde çarşaf ağır basmaya başlamış, feracenin renk ve kumaş çeşitliliği yerini siyahın tekdüzeliğine bırakmıştı. 1869'da çıkarılan İstanbul Vilayeti Nizamnamesi ile feracenin rengi bile devlet tarafından düzenlenir oldu.

HANIMLARA MAHSUS GAZETE: İLK MODA YAYINI

1895 yılında yayın hayatına başlayan Hanımlara Mahsus Gazete, Osmanlı kadınlarına Paris kıyafetlerini ve terziliği tanıttı. Derginin sayfalarında Batılı moda çizimlerinin yanı sıra yerel terzilerin ilanları da yer alıyordu. Bu yayın, Osmanlı kadınının hem Batı modasını hem de kendi geleneğini birlikte var etme çabasının belgesidir.

GEÇMİŞİN SESİ, BUGÜNÜN KUMAŞINDA

Osmanlı kadın modası; salt bir giyim tarihi değil, yüzyıllar boyunca şekillenen bir kimlik, iktidar ve güzellik serüvenidir. Kaftan üzerindeki lale motifinden feracenin renk dönüşümüne, sorguçtan Paris eldivenine uzanan bu yolculuk; Osmanlı kadınının hem kendi kültürüyle hem de dönüşen dünyayla kurduğu hassas diyaloğun yansımasıdır.

Günümüzde Topkapı Sarayı ve Sadberk Hanım Müzesi'ndeki koleksiyonlar, bu mirasın en somut tanıklarıdır. Her iki müzede sergilenen kaftanlar, mücevherler ve aksesuarlar yalnızca tarihe ait nesneler değil; geçmişin sesini bugüne taşıyan zarif elçilerdir.

Çağdaş Türk tasarımcılar da bu mirası yeniden yorumlamaktan geri durmamaktadır. Bergama atlaslı entarinin kesimi, dival işinin nakış dili ve seraserin altın parıltısı; bugün podyumlarda ve tasarım stüdyolarında yaşamaya devam etmektedir. Osmanlı modasının zarafeti, zamanı aşmaktadır.

Kaynaklar

1. Nuran Ocakoğlu, "Osmanlı Kadın Kıyafetleri", Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 2018.

2. Fatma Koç, "Osmanlı Sarayında Giyim Kuşam", İSAM Veri Sistemi, 2009.

3. "Clothing and Fashion in Istanbul (1453–1923)", İstanbul Tarihi — istanbultarihi.ist.

4. Topkapı Sarayı Müzesi Koleksiyon Raporları, Kumaş Envanter Defterleri.

5. Sadberk Hanım Müzesi, Osmanlı Dönemi Giyim Koleksiyonu Kataloğu.

6. "Osmanlı Sarayında Kadın Modası", Academia.edu akademik makale arşivi.

Zeynep Küçük Moreau'nun diğer yazıları