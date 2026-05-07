Dünyaca ünlü İspanyol oyuncu Javier Bardem, Variety dergisine konuştu. 16 Mart'taki 98. Oscar Ödülleri'nde sahnede, "Savaşa hayır ve özgür Filistin" sloganı atmasına ve Filistin'e verdiği desteğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Adaletsizliğe karşı konuşma motivasyonu olduğunu vurgulayan Bardem, "Hep sesimi kaydeden mikrofonlar ve kayıt cihazları olduğunu hissetmişimdir ve yanlış olduğunu düşündüğüm şeyi kınamaya hakkım var." ifadesini kullandı.

Bardem, Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon'un, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstermesi nedeniyle menajeri tarafından kovulmasına ilişkin, "Bu, size tüm sistemin ne kadar hatalı olduğunu gösteriyor." dedi.

GERİ ADIM ATMADI

Filistin'i desteklediği için "kara listeye alındığına", bazı projelerden ya da reklam kampanyalarından vazgeçilmesi gibi "kendisi için sonuçları olacağına" ilişkin duyum aldığını belirten Bardem, "Ama sorun değil. İspanya'da yaşıyorum. Amerikan stüdyoları tek çalışma yeri değil." dedi.

Bardem, bazı yapımcıların, projelerinde yer almaları için Filistin'e destek veren oyuncularla görüştüğünü de söyleyerek, "kara listeye alınma" meselesine rağmen bakış açısının değiştiğinin görüldüğünü vurguladı.

ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen 98. Oscar Ödülleri'nde "Yabancı Dilde En İyi Film" ödülünü takdim etmek üzere sahneye çıkan Bardem, konuşmasında, "Savaşa hayır ve özgür Filistin" sloganı atmıştı. Bardem'in sözleri, salondaki davetliler tarafından uzun süre alkışlanmıştı. (AA)