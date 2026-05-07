Instagram bot avına çıktı! Ünlü isimlerin milyonlarca takipçisi bir gecede silindi

Instagram, platform üzerindeki sahte, spam ve uzun süredir aktif olmayan hesaplara yönelik kapsamlı bir temizlik operasyonu başlattı. Dünya genelinde milyonlarca hesabın silinmesiyle birlikte pek çok ünlü ismin takipçi sayısında dikkat çekici düşüşler yaşandı.

Yapılan temizlik sonrası en büyük takipçi kayıplarından bazıları dünya yıldızlarında görüldü.

Kylie Jenner yaklaşık 15 milyon takipçi kaybederken, ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun hesabındaki düşüşün 8 milyonu bulduğu iddia edildi.

Öte yandan Ariana Grande ve Selena Gomez 6’şar milyon takipçi kaybı yaşarken, Taylor Swift’in hesabında ise yaklaşık 4 milyonluk düşüş görüldü.

TÜRK ÜNLÜLER DE ETKİLENDİ

Operasyonun etkileri Türkiye’deki ünlü isimlerde de hissedildi.

Demet Özdemir yaklaşık 400 bin takipçi kaybederken, Burak Özçivit’in hesabında 450 binlik düşüş yaşandı.

Ayrıca Burak Deniz, Çağatay Ulusoy ve Pınar Deniz gibi isimler de yaklaşık 100’er bin takipçi kaybetti. Sinem Kobal’ın hesabındaki düşüş ise 200 bine ulaştı.

Takipçi sayıları, özellikle reklam anlaşmaları ve marka iş birlikleri için büyük önem taşırken, uzmanlar bot hesap temizliğinin uzun vadede içerik üreticileri için daha sağlıklı bir dijital ortam oluşturacağını ifade etti.