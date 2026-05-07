Lvbel C5 Amsterdam’da soyuldu! Camı kırıp çaldılar

Ünlü rapçi Lvbel C5, konser vermek için gittiği Amsterdam’da hırsızlığa uğradı. "Havhavhav" ve "Doğuştan Beri Haklıyım" gibi hit şarkılarıyla tanınan ünlü rapçi, konser sonrası aracının yanına gittiğinde gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Amsterdam’da hayranlarıyla buluşan Lvbel C5’in, otelinin önünde park halindeki VIP minibüsü hırsızların hedefi oldu. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, aracın camını kırıp içeri girdi.

200 BİN TL’LİK ÇANTA VE EŞYALAR ÇALINDI

Ünlü rapçinin, yaklaşık 200 bin lira değerinde olduğu öğrenilen çantasının yanı sıra, bilgisayarı ve özel dosyaları çalındı.

Yaşadığı şokun ardından Lvbel C5, sosyal medya üzerinden Amsterdam'daki takipçilerine seslenerek çağrıda bulundu:

"Aracımın camını kırmışlar, çantamı almışlar. Gören varsa bana ulaşsın."