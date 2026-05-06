Şebnem Ferah biletleri 26 dakikada bitti! 150 bin kişi sıraya girdi

Şebnem Ferah’ın sahnelere dönüş konseri için biletler satışa sunuldu. Satış platformunda yüz binlerce kişilik sanal kuyruk oluşurken, biletlerin tamamı tükendi.

ON BİNLERCE KİŞİLİK DİJİTAL KUYRUK

Biletlerin satışa sunulmasıyla birlikte on binlerce kişi aynı anda sisteme giriş yapınca, satış platformu devasa bir sanal kuyruk oluşturdu. Siteye erişen müzikseverler, karşılarında yüz binleri bulan sıra numaralarını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kuyrukta bekleyen kullanıcılar, sıra numaralarını gösteren ekran görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak durumu gündeme taşıdı.

Şebnem Ferah yıllar sonra sahnelere geri dönüyor! Tarih vererek duyurdu

Paylaşılan görsellerde, bilet alabilmek için sırada bekleyenlerin sayısının 100 bin barajını aştığı görüldü. Biletlerin tamamının tükendiği bildirildi.