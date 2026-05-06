Erol Köse’nin kızı mirası reddetti

Erol Köse’nin vefatının ardından miras süreci İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne taşındı. Köse’nin kızı Dijan Nazlan Köse, avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede, mirası reddettiğini beyan etti. Dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“Müvekkil, babası Erol Köse’den kendisine intikal eden mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddetmektedir. Mirasçılık sıfatı ve terekeye ilişkin tüm hak ve yükümlülükler müvekkil yönünden sona ermiştir.”

TELİF HAKLARI VEFAT ÖNCESİNDE DEVRALINDI

Dosyada yer alan bilgilere göre, yapımcı Erol Köse vefat etmeden kısa bir süre önce sahip olduğu eserlerin telif haklarını kızı Dijan Nazlan Köse’ye devretti. Bu devir işlemiyle birlikte eserlerin hakları miras kapsamının dışında tutulurken, kızı Dijan Nazlan Köse vefat sonrası mirasın reddi davasını açtı.

DİJAN NAZLAN KÖSE’DEN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Mirasın reddi davasını açan Dijan Nazlan Köse, sosyal medya hesabı üzerinden babasına yönelik bir paylaşımda bulundu. Köse, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Doktor Erol Bey, kalbimde sonsuz sevgin, bana bıraktığın en büyük mirasın; aklınla, yarattığın eserlerinle sonsuza dek hep benimle ve her neslin favorisi müziklerinle sen hep yaşayacaksın.”