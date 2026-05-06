Erol Köse’nin kızı mirası reddetti

Erol Köse’nin kızı mirası reddetti
Yayınlanma:
Yapımcı Erol Köse’nin tek mirasçısı olan kızı Dijan Nazlan Köse, babasından kalan mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddetmek amacıyla mahkemeye başvurdu. Erol Köse’nin vefatından kısa bir süre önce eserlerinin telif haklarını kızına devrettiği belirtildi.

Erol Köse’nin vefatının ardından miras süreci İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne taşındı. Köse’nin kızı Dijan Nazlan Köse, avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede, mirası reddettiğini beyan etti. Dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“Müvekkil, babası Erol Köse’den kendisine intikal eden mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddetmektedir. Mirasçılık sıfatı ve terekeye ilişkin tüm hak ve yükümlülükler müvekkil yönünden sona ermiştir.”

TELİF HAKLARI VEFAT ÖNCESİNDE DEVRALINDI

Dosyada yer alan bilgilere göre, yapımcı Erol Köse vefat etmeden kısa bir süre önce sahip olduğu eserlerin telif haklarını kızı Dijan Nazlan Köse’ye devretti. Bu devir işlemiyle birlikte eserlerin hakları miras kapsamının dışında tutulurken, kızı Dijan Nazlan Köse vefat sonrası mirasın reddi davasını açtı.

Erol Köse'nin atlamadan önce yardımcısına söyledikleri ortaya çıktıErol Köse'nin atlamadan önce yardımcısına söyledikleri ortaya çıktı

DİJAN NAZLAN KÖSE’DEN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Mirasın reddi davasını açan Dijan Nazlan Köse, sosyal medya hesabı üzerinden babasına yönelik bir paylaşımda bulundu. Köse, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Doktor Erol Bey, kalbimde sonsuz sevgin, bana bıraktığın en büyük mirasın; aklınla, yarattığın eserlerinle sonsuza dek hep benimle ve her neslin favorisi müziklerinle sen hep yaşayacaksın.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Magazin
Mehmet Aslantuğ'un anne acısı! Bu sözlerle veda etti
Mehmet Aslantuğ'un anne acısı! Bu sözlerle veda etti
Met Gala'da yıldızlar geçidi: İşte geceye damga vuran kostümler!
Met Gala'da yıldızlar geçidi: İşte geceye damga vuran kostümler!