Met Gala'da yıldızlar geçidi: İşte geceye damga vuran kostümler!

Moda dünyasının en prestijli etkinliklerinden Met Gala, 2026 yılında da New York Metropolitan Sanat Müzesi’nde düzenlendi. Bu yılki "Costume Art" (Kostüm Sanatı) temasında, modanın sadece giysi değil, yaşayan bir sanat formu olduğu vurgulandı.

İşte kırmızı halının en çok konuşulan ve sosyal medyayı sallayan isimleri:

BEYONCE’NİN DÖNÜŞÜ

Gecenin en büyük olayı, Beyonce’nin 10 yıl aradan sonra Met Gala basamaklarına geri dönmesiydi. Geceye ev sahipliği yapan isimlerden biri olan Beyonce'nin kıyafeti moda eleştirmenlerinin beğenisini kazandı.

Kırmızı halının kapanışını yapan Rihanna, partneri A$AP Rocky ile birlikte geceye giriş yaptı. Tepeden tırnağa metalik bir görünüm tercih eden Rihanna'nın kostümünün binlerce mücevher ve boncukla işlendiği belirtildi.

Kim Kardashian, bu yılki 13. Met Gala katılımında modayı bir "zırh" ve "heykel" olarak ele aldı. İngiliz sanatçı Allen Jones ve tasarımcı ikilisi Whitaker Malem ile iş birliği yaptı. Vücut hatlarını birebir yansıtan parlak turuncu bir kıyafet tercih etti.

Hailey Bieber, Met Gala 2026'da "Costume Art" temasını "yaşayan bir heykel" olarak yorumlayarak gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Eşi Justin Bieber, Coachella sonrası dinlenmeyi tercih ettiği için Hailey Bieber kırmızı halıda tek başına yürüdü.

Kendall Jenner, Louvre Müzesi'nin girişinde ziyaretçileri karşılayan meşhur heykelden ilham alan bir tasarımla geceye katıldı. Kıyafetin altında, Kendall'ın vücudunun 3D baskıyla oluşturulmuş bir mankeni üzerine hazırlanan deri bir korse yer aldı.

Heidi Klum, Met Gala 2026'da gecenin en çarpıcı kostümlerinden birine imza attı. Görünümü, müzenin Yunan ve Roma galerilerinde sergilenen klasik eserlerden ilham aldı. Klum, özellikle İtalyan heykeltıraş Raffaelle Monti'nin ünlü "Veiled Vestal" (Peçeli Rahibe) ve Giuseppe Sanmartino'nun "Veiled Christ" (Peçeli İsa) eserlerinden etkilendiğini belirtti. Klum'un tamamen tanınmaz hale geldiği bu sanatsal görünümün hazırlanması tam 4,5 saat sürdü.

Madonna, 4 Mayıs 2026'da gerçekleşen Met Gala'ya bir sanat eserini canlandırarak damgasını vurdu. Temaya sadık kalan sanatçı, İngiliz sürrealist ressam Leonora Carrington'ın 1945 tarihli "The Temptation of St. Anthony. Fragment II" tablosundan ilham alan büyüleyici bir görünümle kırmızı halıda yürüdü.

İşte Met Gala'ya damga vuran birbirinden renkli kostümler: