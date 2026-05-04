Dünyaca ünlü şarkıcı İstanbul'da! "Keşke Türkçe şarkı söyleyebilseydim"

Dünyaca ünlü şarkıcı Mitski, dün akşam İstanbul’da konser verdi. “Keşke Türkçe şarkı söyleyebilseydim” sözleriyle hayranlarına seslenen Mitski, enstrümansız sergilediği "Nobody" performansıyla geceye damga vurdu.

Alternatif müziğin önde gelen isimlerinden Japon asıllı ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Mitski, İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.

Tam adı Mitsuki Miyawaki olan ünlü şarkıcı, yeni albümü "Nothing's About to Happen to Me" turnesi kapsamında dün akşam KüçükÇiftlik Park'ta sahne aldı.

Yoğun ilgi gören konserde Mitski, indie rocktan folka, art poptan lo-fi müziğe kadar geniş bir yelpazede şarkılarını seslendirdi.

"SİZE KARŞI MAHCUP OLUYORUM"

Konserde Türkçe olarak seyircileri selamlayan şarkıcı, "Burada olduğum için çok mutluyum. Keşke Türkçe şarkı söyleyebilseydim ve sizinle daha iyi bağ kurabilseydim. Ama siz o kadar misafirperver ve anlayışlısınız ki her geldiğimde size karşı mahcup oluyorum. Çok çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Mitski, konserde ayrıca yoğun istek üzerine seyirci ile birlikte enstrümansız bir şekilde "Nobody" şarkısını yorumladı. (AA)

