Bayhan kanlar içinde hastaneye kaldırıldı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama
Survivor 2026’da yarışan şarkıcı Bayhan, parkurda kanlar içinde kalarak hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcının sağlık durumu merak edilirken ilk açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi.

Survivor 2026’nın yayınlanan yeni bölüm fragmanı, ekran başındakileri korkuttu. Ünlü şarkıcı Bayhan, parkurda yaşanan kaza sonrası kanlar içinde kalarak apar topar hastaneye kaldırıldı.

Olay anına tanıklık eden yarışmacılardan Mert Nobre, yaşadığı şoku ve korkuyu anlattı. Nobre, Bayhan’ın bir anda yere yığıldığını belirterek o anları şu sözlerle ifade etti:

"Ben korktum, bir anda düştü ve hiçbir güç de yok. Her yer kan..."

ACUN ILICALI: BİR NUMARALI KONU BAYHAN

Yaşanan kazanın ardından takım arkadaşlarının endişeli olduğu görülürken, Acun Ilıcalı, Bayhan'ın son durumu hakkında bilgi verdi. Bayhan'ın gözetim altında tutulduğunu belirten Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda bizim için bir numaralı konu Bayhan. Bayhan'ı gözetim altına alıyoruz, kanaması durmadı. Bayhan hepimizi korkuttu."

Hastanedeki ilk müdahalenin ardından doktorların Bayhan’ı müşahede altında tuttuğu öğrenildi.

Ünlü şarkıcının Survivor 2026 yolculuğuna devam edip edemeyeceği ise yapılacak tetkikler sonucunda netlik kazanacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

