53 yaşındaki ünlü oyuncu üçüncü kez anne oldu!

53 yaşındaki ünlü oyuncu üçüncü kez anne oldu!
Yayınlanma:
Hollywood yıldızı Cameron Diaz, 53 yaşında üçüncü kez anne oldu. Şarkıcı Benji Madden ile birlikte olan ünlü oyuncunun, Nautas isimli oğlu dünyaya geldi.

53 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Cameron Diaz, şarkıcı eşi Benji Madden (47) ile üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı. Madden, müjdeli haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Madden paylaşımında, "Cameron ve ben üçüncü çocuğumuz Nautas Madden'in doğumunu duyurmaktan dolayı çok mutluyuz, heyecanlıyız ve kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Dünyaya hoş geldin oğlum!" ifadelerini kullandı.

cameron-diaz-benji-madden.jpg

Ünlü şarkıcı sözlerine, "Ailemizle birlikte hayatı çok seviyoruz. Çocuklarımız sağlıklı ve mutlu, bunun için minnettarız! Çok eğleniyoruz. En iyi dileklerimizi gönderiyoruz - Madden Ailesi" diye devam etti.

Bayhan kanlar içinde hastaneye kaldırıldı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklamaBayhan kanlar içinde hastaneye kaldırıldı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

İSMİN ANLAMI NEDİR?

Çift, yeni doğan bebeklerinin fotoğrafını paylaşmak yerine Nautas ismine gönderme yapan bir gemi görseli yayınladı. İsmin, “Yolculuğa çıkan ve bilinmeyenden korkmayan kişi, denizci” anlamına geldiği öğrenildi.

3882167-ca17b1b57d2570dab3bbe0a62bb503ad.jpg

Cameron Diaz da eşinin paylaşımına yıldız ve kalp emojisiyle karşılık verdi.

2015 yılında evlenen çiftin, taşıyıcı anne aracılığıyla Aralık 2019’da dünyaya gelen Raddix adında bir kızları ve Mart 2024’te doğan Cardinal adında bir oğulları bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Magazin
Dünyaca ünlü şarkıcı İstanbul'da! "Keşke Türkçe şarkı söyleyebilseydim"
Dünyaca ünlü şarkıcı İstanbul'da! "Keşke Türkçe şarkı söyleyebilseydim"
Bayhan kanlar içinde hastaneye kaldırıldı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama
Bayhan kanlar içinde hastaneye kaldırıldı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama