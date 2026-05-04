53 yaşındaki ünlü oyuncu üçüncü kez anne oldu!

53 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Cameron Diaz, şarkıcı eşi Benji Madden (47) ile üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı. Madden, müjdeli haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Madden paylaşımında, "Cameron ve ben üçüncü çocuğumuz Nautas Madden'in doğumunu duyurmaktan dolayı çok mutluyuz, heyecanlıyız ve kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Dünyaya hoş geldin oğlum!" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı sözlerine, "Ailemizle birlikte hayatı çok seviyoruz. Çocuklarımız sağlıklı ve mutlu, bunun için minnettarız! Çok eğleniyoruz. En iyi dileklerimizi gönderiyoruz - Madden Ailesi" diye devam etti.

Bayhan kanlar içinde hastaneye kaldırıldı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

İSMİN ANLAMI NEDİR?

Çift, yeni doğan bebeklerinin fotoğrafını paylaşmak yerine Nautas ismine gönderme yapan bir gemi görseli yayınladı. İsmin, “Yolculuğa çıkan ve bilinmeyenden korkmayan kişi, denizci” anlamına geldiği öğrenildi.

Cameron Diaz da eşinin paylaşımına yıldız ve kalp emojisiyle karşılık verdi.

2015 yılında evlenen çiftin, taşıyıcı anne aracılığıyla Aralık 2019’da dünyaya gelen Raddix adında bir kızları ve Mart 2024’te doğan Cardinal adında bir oğulları bulunuyor.