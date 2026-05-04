Alkollü araç kullanmaktan gözaltına alınmıştı: Ünlü şarkıcı ilk kez görüntülendi!

“Toxic”, “Gimme More” ve “Womanizer” gibi hit parçalarıyla tanınan dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Britney Spears, 4 Mart’ta alkollü araç kullanma suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

44 yaşındaki ünlü şarkıcı, madde kullanımıyla ilgili yaşadığı sorunlar nedeniyle tedavi sürecine başlama kararı almıştı. 12 Nisan’da alkol tedavisine başlayan ünlü şarkıcı, yaklaşık üç haftalık rehabilitasyon sürecini tamamladı.

BUGÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Gözaltına alınmasının ardından ilk kez Los Angeles’ta görüntülenen Spears, bu kez sürücü koltuğunda değildi.

Ünlü şarkıcı, sürücü koltuğunun yanında otururken ayaklarını ön cama uzatmış halde görüntülendi. Bu kareler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Alkollü araç kullanma suçlamasıyla yargılanan Britney Spears'ın bugün hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.