Ünlü oyuncu Burak Yörük ve şarkıcı Tuana Yılmaz, hayranlarını heyecanlandıran müjdeli bir haberle gündeme geldi.

Yaklaşık dört yıldır devam eden ilişkilerini resmiyete dökmeye karar veren ünlü çift, evlilik kararı aldı.

Daha önce ileri bir tarih için planlanan düğün hazırlıkları öne alındı. 2.Sayfa'nın haberine göre, şimdilerde Taşacak Bu Deniz dizisinde hayat verdiği Oruç karakteriyle gündemde olan Burak Yörük ve Tuana Yılmaz bu ay içerisinde yurt dışında dünyaevine girmeye hazırlanıyor.

NİKAH HAZIRLIKLARI HIZLANDI

Hazırlıklarını büyük bir gizlilik içinde yürüten çiftin, nikah hazırlıklarını hızlandırdığı öğrenildi. Bu sürpriz nikah kararının ardından Türkiye'de düğün yapıp yapmayacakları merak edilen çiftten ise henüz bir açıklama gelmedi.