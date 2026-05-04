Gollum'a benzetilen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu! Video 10 milyonu aştı

Ünlü oyuncu Olivia Wilde, kırmızı halı görüntülerinin sosyal medyada “Gollum” benzetmeleriyle gündem olmasının ardından sessizliğini bozdu. Viral video 10 milyonu aşarken ünlü oyuncudan yanıt geldi.

San Francisco Uluslararası Film Festivali’nde kırmızı halıda boy gösteren ünlü oyuncu Olivia Wilde, sosyal medyada viral olan görüntüleri hakkında ilk kez konuştu.

Kamera açısı nedeniyle "Yüzüklerin Efendisi" serisinin ikonik karakteri Gollum’a benzetilen ve videosu kısa sürede 10 milyon izlenmeyi aşan Wilde, eleştirilere esprili bir dille yanıt verdi.

"NEDEN BU KADAR YAKINDIM BİLMİYORUM"

Kırmızı halıda kameraya çok yakın durduğunu belirten Wilde, o anların tamamen bir açı hatası ve anlık bir durum olduğunu belirtti. Durumu gülerek açıklayan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Görüntü sırasında kameraya fazla yaklaştım. Neden bu kadar yakındım bilmiyorum, olmak zorunda değildim."

Kardeşi Charlie Cockburn ile yaptığı sohbet sırasında neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Wilde, sosyal medyadaki abartılı yorumlara ve benzetmelere karşı, "Başka sorunuz var mı? Ölü değilim." diyerek yanıt verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

