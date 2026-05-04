Cengiz Kurtoğlu bir saniye düşünmedi! "Hemen kabul ederim"

Ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, önceki akşam İstanbul’da sahneye çıkarak gece boyunca sevilen şarkılarını seslendirdi.

"Sevgiyle, mutlulukla bir akşam olsun... Aşka dair şarkılar söyleyelim" sözleriyle konsere başlayan Kurtoğlu, konserin sonunda hayranlarına teşekkür ederek "Bize gönül verdiler, sevgi verdiler... Allah sevenlerimizi başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

"BAŞKA DA BİR ŞEY YAPMAM"

Sezen Aksu ve Serdar Ortaç’ın şarkılarını devretmesiyle ilgili soruya ise usta sanatçı hiç düşünmeden yanıt verdi:

"Bana böyle bir teklif gelse hemen kabul ederim, sonra da memleketime gider çay toplarım. Başka da bir şey yapmam."

Pınar Sabancı'dan iflas itirafı! "Haczedilmiş bir evde bulundum"

RAP MÜZİĞE KAPI ARALADI

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtoğlu, arabesk şarkıların rap’e uyarlanmasıyla ilgili ise "Ben isterim. Çok doğru işler yapan rapçi kardeşlerimiz var. Her türlü müziği dinliyorum, hepsine de saygı duyuyorum, sevgi duyuyorum. Doğru mesajlar verirsek neden olmasın." şeklinde konuştu.