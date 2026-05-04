Pınar Sabancı'dan iflas itirafı! "Haczedilmiş bir evde bulundum"

Katarsis programına konuk olan Pınar Sabancı, toplumda kendisi hakkında oluşan “kusursuz hayat” algısının doğru olmadığını söyledi. Sabancı, dışarıdan görünen yaşamla gerçek hayatın aynı olmadığını vurguladı.

Sabancı, yaptığı açıklamada, "Şanslı olduğumu biliyorum ama bu hayatımın hiç zor olmadığı anlamına gelmiyor. Dışarıdan görünenle içeride yaşananlar aynı değil" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ PRENSES GİBİ HİSSETMİYORUM"

Sabancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O şansı elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum. Ama ‘Prenses miyim?’ derseniz, bana göre değilim. ‘Hayat, belli bir konuma geldiğiniz zaman arkasında sonsuz mutluluk var ve hiçbir acı size temas edemez’ demek isterdim. Ama üzgünüm, bu böyle değil. Hayat böyle değil. Kendimi prenses gibi hissetmiyorum. Herkes bu kadar zorlu koşulların içindeyken kimsenin gözüne bir şey sokmak istemem. Ama ben de hiç dört dörtlük değilim."

"İFLASI DA GÖRDÜM"

Bir dönem babası Erdener Konca'nın iflas ettiğini söyleyen Pınar Sabancı, "Doğduğumda babam varlıklı bir adamdı. Ama iflası da gördüm. Haczedilmiş bir evde de bulundum." dedi.

2010'da evlenen Pınar Sabancı ile İlhan Sabancı çiftinin Lia, Arya ve Yalçın adında üç çocuğu bulunuyor.