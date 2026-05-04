Kalbi duran ünlü oyuncu Oktay Çubuk’tan ilk mesaj! Sağlık durumunu açıkladı

Aniden fenalaşarak kalbi duran ve ölümden dönen ünlü oyuncu Oktay Çubuk, yoğun bakımdan çıktıktan sonra sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Ünlü oyuncu Oktay Çubuk, geçtiğimiz hafta annesinin iş seyahati nedeniyle bulunduğu Lizbon’da aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalesiyle kalbi duran oyuncunun kalbi yeniden çalıştırılırken, yoğun bakıma alındı.

İlk müdahalenin ardından hayati riski ortadan kalkan Çubuk, bir süre yoğun bakımda tedavi altında tutuldu. Durumunun stabil hale gelmesiyle dün normal odaya alındı.

"BİR SÜRE DAHA HASTANEDEYİM"

Yoğun bakımdan çıkan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerine seslendi.

Çubuk açıklamasında, “Sağlığım iyi durumda, bir süre daha hastanedeyim. Mesajlarınız ve güzel dilekleriniz için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Çubuk'un paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, sevenleri geçmiş olsun mesajlarıyla destek verdi.

Oktay Çubuk’un bir süre daha hastanede gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

