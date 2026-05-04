Nesrin Cavadzade sessiz sedasız evlendi: Nikah sabahı soluğu orada aldı

“Daha On Yedi” isimli dizi ile ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, sevgilisi Kadir Taner Uçar’la dizi çekimlerinin yapıldığı Bodrum’da hayatını birleştirdi. Ünlü oyuncunun sade ve gözlerden uzak nikahı dikkat çekti.

Nikah öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cavadzade, önce boş sandalyelerin yer aldığı bir kareyi yayınladı. Bu paylaşım kısa sürede merak uyandırdı.

Cavadzade daha sonra eşiyle sırtı dönük bir fotoğraf paylaşarak evlendiğini duyurdu.

Nikah tarihi olarak Kadir Taner Uçar'ın doğum gününün (3 Mayıs) seçildiği belirtildi.

Murat Dalkılıç dayanamadı Mustafa Sandal’dan cevap geldi: Nikbinler’in sahnesinde ‘yapay zeka’ krizi!

NİKAHTAN SONRA ÇEKİME KOŞTU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sürpriz evliliğin ardından Cavadzade’nin nikah sabahı “Daha On Yedi” dizisinin afiş çekimine katıldığı öğrenildi.