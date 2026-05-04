Murat Dalkılıç dayanamadı Mustafa Sandal’dan cevap geldi: Nikbinler’in sahnesinde ‘yapay zeka’ krizi!

Nikbinler’in “Denize Doğru” performansının ardından yapay zeka iddiaları gündem oldu. Murat Dalkılıç’ın göndermeli çıkışı dikkat çekerken, Mustafa Sandal’dan yanıt geldi.

Mustafa Sandal’a saygı gecesinde birçok sanatçı sahneye çıkarak ünlü şarkıcının eserlerini seslendirdi. Gecede en çok konuşulan performans ise Nikbinler grubunun oldu.

Mustafa Sandal için düzenlenen gecede Nikbinler’in solisti Berika Karadağ, Sandal’ın "Denize Doğru" şarkısını seslendirdi. Bu performans sosyal medyada gündem olurken performansın yapay zeka olduğu iddia edildi.

MURAT DALKILIÇ’TAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Sosyal medyada gündem olan olayın ardından Murat Dalkılıç’tan da açıklama geldi.

X hesabından paylaşım yapan Dalkılıç, "Biraz önce yapay zekanın söylediği şarkıyı kendi söylüyomuş gibi yapan çok iyi bi şarkıcı rolünde birini gördüm." ifadelerini kullandı.

TARTIŞMALAR SÜRERKEN MUSTAFA SANDAL KONUŞTU

Yapay zeka tartışması devam ederken Mustafa Sandal’dan da bir açıklama geldi. Sandal, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

  • "Nikbinler'in "Denize Doğru" performansı konuşuluyor, Ai diyenler oluyormuş. Bana dm'den canlı kayıtlarını göndermiş genç kardeşlerim. Dinleyin, takdir sizin. Bu arada, kimse panik yapmasın şarkının sözleri de bestesi gerçek, sahibi de tam karşınızda.
  • Ama bu müziğe aşık gençleri de yabana atmayalım derim. Sanki şarkıyı o okumamış da Ai okumuş gibi yorumlar var. Gördüğüm; kendisi stüdyoya girmiş çatır çatır söylemiş, stüdyo teknolojisinin nimetlerinden de belli ölçüde yararlanıp büyük bir prodüksiyon yapmışlar. Ben de alkışladım, bir kez de buradan alkışlıyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

