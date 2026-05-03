Jason Statham 25 milyon sterlini gözden çıkardı: İçinde yok yok!

Hollywood’un ünlü aksiyon yıldızı Jason Statham, sevgilisi Rosie Huntington-Whiteley ile birlikte İngiltere’nin güneyinde bir malikane satın aldı.

Çiftin 20 milyon sterlin ödeyerek aldığı sahil malikanesine yaptığı 5 milyon sterlinlik yenilemeyle toplam yatırımın 25 milyon sterline ulaştığı ortaya çıktı.

Tapu kayıtlarına göre Statham ve Huntington-Whiteley, 20 dönümlük arazi üzerine kurulu ultra lüks bir sahil malikanesi satın aldı. Özel plajı bulunan mülk, bulunduğu bölgenin en dikkat çekici yapılarından biri olarak gösteriliyor.

ÖZEL GÖLÜ BİLE VAR

Modern tasarımlı malikanede altı yatak odası bulunurken, mülkün en dikkat çekici özellikleri arasında dev bir ağaç evi, özel gölü ve doğal yüzme havuzu yer alıyor. Geniş arazi, adeta özel bir yaşam kompleksi görünümünde.

Çiftin satın alımın ardından başlattığı tadilat çalışmaları uzun süredir devam ediyor. Yapılan ek düzenlemeler ve lüks dokunuşlarla birlikte yenileme maliyetinin yaklaşık 5 milyon sterline ulaştığı belirtiliyor.

Yaklaşık 90 milyon sterlinlik serveti bulunan 58 yaşındaki ünlü oyuncunun Hollywood ve Cornwall’da da önemli gayrimenkulleri bulunuyor.

39 yaşındaki Rosie Huntington-Whiteley ise moda dünyasında büyük markalarla yaptığı iş birlikleri ve sinema kariyeriyle 30 milyon sterlinlik servete sahip. Ünlü model, kısa süre önce şehir hayatını bırakıp kırsala yerleşmek istediğini açıklamıştı.

Rosie, yeni yaşam planıyla ilgili olarak “Çocukların ağaçlara tırmandığı, doğayla iç içe bir hayat hayal ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.