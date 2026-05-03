Dizi sektöründe büyük deprem! Milyonlar kazanan ünlü oyunculardan indirim talebi
Dizi sektöründe yaşanan maliyet artışı krize neden oldu. Kanallar, bir bölüm maliyetinin 20-30 milyon TL seviyelerine yükselmesi nedeniyle önümüzdeki sezon birçok dizinin ekrana veda edebileceğini belirtti.
Yapımcılardan maliyetleri düşürmelerini talep eden kanallar, bölüm başı ücretlerin 15 ila 18 milyon TL bandına çekilmesini istedi.
YAPIMCILAR İNDİRİM İSTEDİ
Akşam'ın haberine göre, birçok yapım şirketi, bölüm başına yüksek ücret alan oyunculardan ücretlerinde indirim talep etti. Oyuncuların bu isteklere nasıl karşılık vereceği ise merak konusu oldu.
İşte ünlü oyuncuların bölüm başı kazançları:
Kenan İmirzalıoğlu: 4.5 milyon TL
Afra Saraçoğlu: 2.5 milyon TL
Çağatay Ulusoy: 3.5 milyon TL
Demet Özdemir: 2 milyon TL
Uraz Kaygılaroğlu: 1.5 milyon TL
Devrim Özkan: 1 milyon TL
Deniz Can Aktaş: 1.2 milyon TL
Ozan Akbaba: 1.5 milyon TL
Sinem Ünsal: 1 milyon TL
Mert Ramazan Demir: 2.5 milyon TL
Melis Sezen: 1.5 milyon TL
Tolga Sarıtaş: 1.2 milyon TL
Rabia Soytürk: 600 bin TL