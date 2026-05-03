Dizi sektöründe büyük deprem! Milyonlar kazanan ünlü oyunculardan indirim talebi

Dizi sektöründe artan maliyetler krize neden olurken, bölüm başı milyonlar kazanan ünlü oyunculardan ücretlerinde indirim yapmaları istendi.

Dizi sektöründe yaşanan maliyet artışı krize neden oldu. Kanallar, bir bölüm maliyetinin 20-30 milyon TL seviyelerine yükselmesi nedeniyle önümüzdeki sezon birçok dizinin ekrana veda edebileceğini belirtti.

Yapımcılardan maliyetleri düşürmelerini talep eden kanallar, bölüm başı ücretlerin 15 ila 18 milyon TL bandına çekilmesini istedi.

YAPIMCILAR İNDİRİM İSTEDİ

Akşam'ın haberine göre, birçok yapım şirketi, bölüm başına yüksek ücret alan oyunculardan ücretlerinde indirim talep etti. Oyuncuların bu isteklere nasıl karşılık vereceği ise merak konusu oldu.

İşte ünlü oyuncuların bölüm başı kazançları:

Kenan İmirzalıoğlu: 4.5 milyon TL

Afra Saraçoğlu: 2.5 milyon TL

Çağatay Ulusoy: 3.5 milyon TL

Demet Özdemir: 2 milyon TL

Uraz Kaygılaroğlu: 1.5 milyon TL

Devrim Özkan: 1 milyon TL

Deniz Can Aktaş: 1.2 milyon TL

Ozan Akbaba: 1.5 milyon TL

Sinem Ünsal: 1 milyon TL

Mert Ramazan Demir: 2.5 milyon TL

Melis Sezen: 1.5 milyon TL

Tolga Sarıtaş: 1.2 milyon TL

Rabia Soytürk: 600 bin TL

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

