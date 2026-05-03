Özellikle Hercai dizisindeki Miran karakteriyle tanınan ve son olarak Veliaht dizisinde başrol oynayan Akın Akınözü, sevgilisi ile ilk kez yan yana görüntülendi.

Uzun süredir adı kimseyle anılmayan ve özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Akın Akınözü'nün moda tasarımcısı Melis Uzunoğlu ile birlikte olduğu öğrenildi.

Akınözü ve Uzunoğlu, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Kenan Doğulu'nun senfonik konseri Symphonity'yi izlemeye gitti.

KAMERAYI GÖRÜNCE UZAKLAŞTI

Habertürk'ün haberine göre, konser salonuna giriş yaptıkları sırada basın mensuplarını fark eden ikiliden Melis Uzunoğlu, Akınözü’nden ayrılarak hızlı adımlarla uzaklaşmaya çalıştı. Ancak ikilinin bu çabası, objektiflere yansımalarına engel olamadı.

Konseri yan yana koltuklarda izleyen çiftten Akın Akınözü, bir ara kolunu sevgilisinin omzuna atarken o anlar kameralara yansıdı.