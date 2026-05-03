Komedyen Kaan Sertdemir 28 yaşında hayatını kaybetti

Genç komedyen Kaan Sertdemir, henüz 28 yaşında yaşamını yitirdi. Ölüm nedeni açıklanmayan Sertdemir’in vefat haberi, Oyuncular Sendikası tarafından yapılan resmi açıklama ile kamuoyuna duyuruldu.

Sendika tarafından paylaşılan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili meslektaşımız Kaan Sertdemir'i gencecik yaşında kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun."

Kariyerinde önemli bir yere sahip olan ve uzun süredir bünyesinde sahne aldığı TuzBiber Komedi Kulübü de vefat haberinin ardından bir mesaj yayımladı:

"İlk günümüzden beri bizimle birlikte olan, iş arkadaşımız, dostumuz ve komedyenimiz Kaan Sertdemir’i kaybettik. Ailesine, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun."

CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Kaan Sertdemir’in cenazesi, 3 Mayıs Pazar günü (bugün) Şakirin Camii’nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından, Ihlamurkuyu Mezarlığına defnedilecek.