Mustafa Sandal ve Mela Bedel arasında neler oldu? Saygı gecesinde gergin anlar!

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal’ın 32 yıllık müzik kariyerine saygı duruşu niteliğindeki “Saygı1” konseri, 2 Nisan’da İstanbul’da birçok ünlü ismi bir araya getirdi.

Oğuzhan Uğur tarafından düzenlenen gecede Mustafa Sandal’ın hit şarkıları; Gülben Ergen, Berkay, Ziynet Sali, Karsu, Atiye, Sefo, Fatma Turgut ve Murat Dalkılıç’ın da aralarında bulunduğu 30 sanatçı tarafından kendi yorumlarıyla seslendirildi. Konser, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

SAHNEDEKİ DİYALOG DİKKAT ÇEKTİ

Konserde Sandal’ın “İki Tas Çorba” adlı şarkısını seslendiren Mela Bedel’in çıkışı, izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Bedel’in Mustafa Sandal’a yönelik ifadeleri kısa süreli bir şaşkınlığa neden oldu.

Şarkıcının, "Mustafa Hocam, siz bana 'Melağ' mı dediniz yoksa 'Mela' mı? Doğrusu 'Mela' diye biliyorum da..." şeklindeki çıkışı karşısında Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup’un şaşkınlık yaşadığı görüldü.

"SEN ÇOK ÖZEL VE GÜZEL BİR KARAKTERSİN"

Bedel'in "Küstük mü?" şeklindeki sorusu karşısında ise Mustafa Sandal şöyle yanıt verdi:

"Hayır, o ne demek ya? 'İki Tas Çorba' yorumun için şunu söyleyeyim; bu eser benim için şekli şemali çok belli olan bir şarkı ve yeniden heyecanlanmam normalde çok zordur. Beni o kadar heyecanlandırdın ki... Hem yeni düzenlemeyle hem de yorumunla beni çok etkiledin. Sen çok özel ve güzel bir karaktersin. Seninle özel olarak görüşeceğim."

"O ANKİ HEYECANINA VERDİM"

Görüntülerin sosyal medyada gündem olması Mela Bedel’e yönelik tepkilere neden oldu. Bunun üzerine Mustafa Sandal bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı: