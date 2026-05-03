Kenan Doğulu'dan Cem Yılmaz'a: Burada ciddi bir iş yapıyoruz!

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'nun, Symphonity projesi kapsamında İstanbul Kongre Merkezi’nde 88 kişilik senfoni orkestrası eşliğinde sahne aldığı özel konser serisinin ilk gecesi ünlü akınına sahne oldu.

Kenan Doğulu, sevilen hitlerini bu kez senfonik düzenlemelerle seslendirdi.

İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen konsere Cem Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu, Akın Akınözü, Pelin Akil, Hazal Filiz Küçükköse, Tuğrul Tülek, Burcu Binici, Serhan Onat, Engin Hepileri ve Beyza Şekerci gibi birçok ünlü isim katıldı. Salon adeta ünlüler geçidine sahne oldu.

CEM YILMAZ’A ESPRİLİ ÇIKIŞ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kenan Doğulu'nun, senfoni konserini ön sıradan izleyen ve sık sık yanında oturan Uraz Kaygılaroğlu'yla şakalaşan Cem Yılmaz'a yaptığı esprili çıkış geceye damga vurdu. Ünlü şarkıcı, "Cem burada ciddi bir iş yapıyoruz" diyerek salonda gülüşmelere neden oldu.

Gecede Cem Yılmaz’ın da Kenan Doğulu’nun “Aşk Kokusu” şarkısına dans ederek eşlik etmesi renkli anlara sahne oldu.