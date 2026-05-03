Shakira 2 milyon kişiye konser verdi: Pique’ye küfür yağdı

Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki Copacabana Plajı’nda ücretsiz olarak gerçekleştirdiği dev konserle yaklaşık 2 milyon kişiyi bir araya getirdi.

Shakira, dünya turnesi kapsamında gerçekleştirdiği konserde en sevilen şarkılarını seslendirdi. Hayranları, sanatçının performansına coşkulu şekilde eşlik ederken, dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.

KALABALIKTAN PİQUÉ’YE TEPKİ

Konserin en çok konuşulan anlarından biri kalabalığın Shakira'nın eski eşi Gerard Piqué’ye yönelik küfürleri oldu.

Shakira’nın sahne aldığı sırada, seyirciler ünlü şarkıcıyı aldatan eski futbolcuya yönelik küfürlü tezahüratlarda bulundu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaşananlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, konser görüntüleri milyonlarca kez paylaşıldı.

Konser sırasında kadınların gücüne vurgu yapan Shakira, “Biz kadınlar, her düştüğümüzde daha güçlü ayağa kalkarız” ifadelerini kullanarak dikkat çekti. Performansını, Pique'den ayrılmasının ardından çıkardığı 'BZRP Music Sessions #53/66' şarkısıyla sonlandırdı.