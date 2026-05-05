Mehmet Aslantuğ'un anne acısı! Bu sözlerle veda etti
Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla annesinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, "Anneme Veda" başlıklı paylaşımıyla yaptığı paylaşımla annesi Deçen Nebahat Aslantuğ'un hayatını kaybettiğini duyurdu.
Annesine duygu yüklü sözlerle veda eden ünlü oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
- "Beş çocukla dul kaldığında 30 yaşındaydı. Ben beşinci, yaşım dört… Bütün hayatında tanıdığı tek eşini / adamını kaybettikten 10 yıl sonra en büyük çocuğu Ahmet’ini 20 yaşında toprağa vermiş, Mehmet’iyle arasındaki üç kızını da okutmak için ne terler dökmüştü.
- Bana hiç unutamadığın koku nedir diye sorsanız; 'Ağustos rutubeti çöken fındık ocaklarının altında, yemenisiyle terini silmeye çalışan annemin kokusudur' derim, hiç tereddüt etmeden.
Met Gala'da yıldızlar geçidi: İşte geceye damga vuran kostümler!
"HAKKINI HELAL ET ANNEM"
- Cennet, şüphesiz doğurabilen değil; bakıp büyüten / okutup yetiştiren ve çocukları 'muhannete' muhtaç etmeyen kadınların ayakları altında olsa gerek. Anne olsalar da, olmasalar da… Hakkını helal et Annem. Allah razı olsun. Yattığın toprak incitmesin.
- Kelimelere eşlik eden akordiyona çerkes dilinde pşıne denir. Bu eser de onun dillendirip, zaman zaman bize arkadaşlık ettiği bir ağıttır. Yitirilen sevgilinin yası için yakılmıştır. Ve anneler, en esaslı sevgilidir."