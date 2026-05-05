Şebnem Ferah yıllar sonra sahnelere geri dönüyor! Tarih vererek duyurdu
Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Şebnem Ferah, İstanbul’da vereceği konserle sahnelere geri döneceğini açıkladı. Ünlü sanatçı, 3 Haziran 2026 tarihinde İstanbul’da hayranlarıyla buluşacağını duyurdu.
3 HAZİRAN'DA YENİDEN SAHNEYE ÇIKACAK
En son büyük konserini 2019 yılında gerçekleştiren sanatçı, bir süredir sahnelere ara vermişti. Ferah, uzun bir aranın ardından 3 Haziran’da yeniden dinleyicileriyle buluşmaya hazırlandığı belirtildi.
Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, bir şeyler eksik kalacak.— Şebnem Ferah (@sebnemferah) May 4, 2026
O yüzden kısa tutuyorum.
Buluşana kadar gün sayıyor olacağım.
Görüşmek üzere ♥️????♥️ pic.twitter.com/5zNp5ZfPkU
SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU
Türk rock müziğinin güçlü isimlerinden olan Ferah, heyecanını sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ferah "Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, bir şeyler eksik kalacak. O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.