Şebnem Ferah yıllar sonra sahnelere geri dönüyor! Tarih vererek duyurdu

Türk rock müziğinin güçlü isimlerinden Şebnem Ferah'ın uzun bir aranın ardından 3 Haziran 2026’da İstanbul’da vereceği konserle sahnelere geri döneceği belirtildi.

Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Şebnem Ferah, İstanbul’da vereceği konserle sahnelere geri döneceğini açıkladı. Ünlü sanatçı, 3 Haziran 2026 tarihinde İstanbul’da hayranlarıyla buluşacağını duyurdu.

3 HAZİRAN'DA YENİDEN SAHNEYE ÇIKACAK

En son büyük konserini 2019 yılında gerçekleştiren sanatçı, bir süredir sahnelere ara vermişti. Ferah, uzun bir aranın ardından 3 Haziran’da yeniden dinleyicileriyle buluşmaya hazırlandığı belirtildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Türk rock müziğinin güçlü isimlerinden olan Ferah, heyecanını sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ferah "Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, bir şeyler eksik kalacak. O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

