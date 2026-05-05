Şebnem Ferah yıllar sonra sahnelere geri dönüyor! Tarih vererek duyurdu

Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Şebnem Ferah, İstanbul’da vereceği konserle sahnelere geri döneceğini açıkladı. Ünlü sanatçı, 3 Haziran 2026 tarihinde İstanbul’da hayranlarıyla buluşacağını duyurdu.

3 HAZİRAN'DA YENİDEN SAHNEYE ÇIKACAK

En son büyük konserini 2019 yılında gerçekleştiren sanatçı, bir süredir sahnelere ara vermişti. Ferah, uzun bir aranın ardından 3 Haziran’da yeniden dinleyicileriyle buluşmaya hazırlandığı belirtildi.

Görüşmek üzere ♥️????♥️ pic.twitter.com/5zNp5ZfPkU — Şebnem Ferah (@sebnemferah) May 4, 2026

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Türk rock müziğinin güçlü isimlerinden olan Ferah, heyecanını sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ferah "Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, bir şeyler eksik kalacak. O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.