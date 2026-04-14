Ahmet Telli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

Şair ve yazar Ahmet Telli'nin tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun kontrol altında olduğu bildirildi. Yoğunluk ve yorgunluk nedeniyle iletişimini bir süreliğine kısıtlı şekilde sürdürdüğü de ifade edildi.

Şair ve yazar Ahmet Telli’nin sağlık durumuna ilişkin olarak Devrimci 78’liler Federasyonu ile Bilim Sanat Edebiyat Derneği ortak bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, Telli’nin tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun kontrol altında olduğu ifade edildi. Yoğunluk ve yorgunluk nedeniyle iletişimini bir süreliğine sınırlı tuttuğu da belirtildi.

Tedavi sürecinin ailesi, dernek üyeleri ve yönetim kurullarıyla dayanışma içinde yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, Telli’nin okurlarının ve dostlarının desteğini her zaman hissettiği dile getirildi.

"TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Devrimci 78’liler Federasyonu ve Bilim Sanat Edebiyat Derneği'nin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Devrimci 78’liler Federasyonu (bir önceki dönem başkanı) ve Bilim Sanat Edebiyat Derneği Genel Başkanı Şair Ahmet Telli’nin sağlık sorunlarına ilişkin tedavi süreci devam etmekte olup durumu kontrol altındadır. Yaşadığı yoğunluk ve yorgunluk nedeniyle iletişim olanaklarını geçici olarak sınırlı kullanmaktadır.

Ailesi, dernek üyelerimiz ve yönetim kurullarımızla birlikte dayanışma içinde bu süreci yürütmekteyiz. Ahmet Telli, okurlarının ve dostlarının desteğini her an yanında hissetmektedir. Gösterilen anlayış ve destek için tüm dostlarına ve okurlarına, ilgilenen, arayıp soran herkese teşekkür ederiz.

Sağlık durumu hakkında bilgilendirme, ilgili kurumlarımız tarafından yapılacaktır."

ÖZEL ZİYARET ETMİŞTİ

CHP lideri Özgür Özel de pazar günü Ahmet Telli’yi Ankara’daki evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

