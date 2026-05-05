Gazeteci Furkan Karabay’ın, cezaevinde tanıştığı insanların hayat hikâyelerini anlattığı “Bizim Burada Ne İşimiz Var?” adlı kitabı yayımlandı. Karabay, “cumhurbaşkanına hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri (savcıları) hedef göstermek” suçlamalarıyla 15 Mayıs’ta tutuklanmış, 201 gün kaldığı Silivri Cezaevi’nden 2 Aralık 2025’te tahliye edilmişti.

Furkan Karabay'ın ev hapsi kaldırıldı

ÖYKÜLERİNİ KALEME ALDI

Açılan davada gazeteciye, “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 1 yıl 9 ay, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan 1 yıl 3 ay ve eski İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek üzerinden “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Tutuklu kaldığı 201 gün boyunca cezaevinde yaşadıklarını ve karşılaştığı insanların öykülerini kaleme alan Karabay, bu anlatıları kitabında bir araya getirdi.

Gazetecinin daha önce yayımlanan bir diğer kitabı ise “Gurban” olmuştu.

Öte yandan Karabay, 22 Ocak’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik bir soruşturma kapsamında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçlamasıyla gözaltına alınmış ve hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Bu tedbir 26 Mart’ta kaldırıldı.