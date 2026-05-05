201 günlük tutukluluk kitaba dönüştü: “Bizim Burada Ne İşimiz Var?” raflarda

201 günlük tutukluluk kitaba dönüştü: “Bizim Burada Ne İşimiz Var?” raflarda
Yayınlanma:
Gazeteci Furkan Karabay, 201 gün süren tutukluluğu sırasında cezaevinde tanıştığı insanların hikâyelerini “Bizim Burada Ne İşimiz Var?” adlı kitabında topladı.

Gazeteci Furkan Karabay’ın, cezaevinde tanıştığı insanların hayat hikâyelerini anlattığı “Bizim Burada Ne İşimiz Var?” adlı kitabı yayımlandı. Karabay, “cumhurbaşkanına hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri (savcıları) hedef göstermek” suçlamalarıyla 15 Mayıs’ta tutuklanmış, 201 gün kaldığı Silivri Cezaevi’nden 2 Aralık 2025’te tahliye edilmişti.

Furkan Karabay'ın ev hapsi kaldırıldıFurkan Karabay'ın ev hapsi kaldırıldı

ÖYKÜLERİNİ KALEME ALDI

Açılan davada gazeteciye, “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 1 yıl 9 ay, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan 1 yıl 3 ay ve eski İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek üzerinden “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Tutuklu kaldığı 201 gün boyunca cezaevinde yaşadıklarını ve karşılaştığı insanların öykülerini kaleme alan Karabay, bu anlatıları kitabında bir araya getirdi.

Gazetecinin daha önce yayımlanan bir diğer kitabı ise “Gurban” olmuştu.
Öte yandan Karabay, 22 Ocak’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik bir soruşturma kapsamında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçlamasıyla gözaltına alınmış ve hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Bu tedbir 26 Mart’ta kaldırıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hangi rengi seçsem, derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem, derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Kültür Sanat
Şebnem Ferah yıllar sonra sahnelere geri dönüyor! Tarih vererek duyurdu
Şebnem Ferah yıllar sonra sahnelere geri dönüyor! Tarih vererek duyurdu
Ahmet Telli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama
Ahmet Telli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama