Karsu Hollanda'da "Özgürlük elçisi" seçildi

Karsu Hollanda'da "Özgürlük elçisi" seçildi
Yayınlanma:
Ünlü piyanist ve şarkıcı Karsu, Hollanda Kurtuluş Günü'nün 'Özgürlük Elçisi' seçildi. Özgürlük Bayramı kapsamında dört farklı şehirde sahne alan Karsu için Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait bir helikopter tahsis edildi.

Aslen Hataylı olan ünlü şarkıcı ve piyanist Karsu, Hollanda'nın bu yılki Kurtuluş Günü'nün "Özgürlük Elçisi" oldu.

Seslendirdiği "Jest Oldu", "İtiraf" ve "Sonunda" gibi şarkılarla tanınan ünlü sanatçı, Hollanda Kurtuluş Günü 2026 etkinlikleri kapsamında dün düzenlenen Özgürlük Bayramı'nda bir günde toplam 4 şehirde konserler vererek şarkılarını söyledi.

karsu-hollandanin-ozgurluk-elcisi-secildi-2-1.jpg

Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındıFilistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı

HELİKOPTER TAHSİS EDİLDİ

İlk olarak Limburg'da sahne alan Karsu, daha sonra sırasıyla Roermond, Den Bosh ve Haarlem'de müzikseverlerle bir araya geldi.

Karsu'ya ulaşım için Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait bir helikopter tahsis edildi.

Müzik kariyerindeki başarısının yanı sıra toplumsal duyarlılığı ile de bilinen Karsu'nun konserlerine dinleyiciler yoğun ilgi gösterdi.​​​​ (AA)

karsu-hollandanin-ozgurluk-elcisi-secildi-1-1.jpg

Instagram bot avına çıktı! Ünlü isimlerin milyonlarca takipçisi bir gecede silindiInstagram bot avına çıktı! Ünlü isimlerin milyonlarca takipçisi bir gecede silindi

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Magazin
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Instagram bot avına çıktı! Ünlü isimlerin milyonlarca takipçisi bir gecede silindi
Instagram bot avına çıktı! Ünlü isimlerin milyonlarca takipçisi bir gecede silindi