Karsu Hollanda'da "Özgürlük elçisi" seçildi

Aslen Hataylı olan ünlü şarkıcı ve piyanist Karsu, Hollanda'nın bu yılki Kurtuluş Günü'nün "Özgürlük Elçisi" oldu.

Seslendirdiği "Jest Oldu", "İtiraf" ve "Sonunda" gibi şarkılarla tanınan ünlü sanatçı, Hollanda Kurtuluş Günü 2026 etkinlikleri kapsamında dün düzenlenen Özgürlük Bayramı'nda bir günde toplam 4 şehirde konserler vererek şarkılarını söyledi.

Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı

HELİKOPTER TAHSİS EDİLDİ

İlk olarak Limburg'da sahne alan Karsu, daha sonra sırasıyla Roermond, Den Bosh ve Haarlem'de müzikseverlerle bir araya geldi.

Karsu'ya ulaşım için Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait bir helikopter tahsis edildi.

Müzik kariyerindeki başarısının yanı sıra toplumsal duyarlılığı ile de bilinen Karsu'nun konserlerine dinleyiciler yoğun ilgi gösterdi.​​​​ (AA)

Instagram bot avına çıktı! Ünlü isimlerin milyonlarca takipçisi bir gecede silindi