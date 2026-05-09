Sergen Yalçın: İstifa etmeye hazırım

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'la karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede bordo-mavililer sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın istifa etmeye hazır olduğunu vurguladı. Yalçın'ın sözleri şu şekilde:

Oyuncuları maça konsantre etmeye çalıştık ama önemsiz bir maçtı, kolay değil.. Oluyor böyle maçlar futbolda. Artık iç sahadaki maçı böyle noktalıyoruz. Kazanmak isterdik, üzgünüz ama olabiliyor böyle sonuçlar.

"İSTİFA ETMEYE HAZIRIM"

Beşiktaş 5 sezondur kötü gidiyor. Birileri hesabını ödemeli. Şu anda ben burada olduğum için hesabı ben veriyorum. Taraftar istifa diye bağırıyor. Ben kulübün menfaati doğrultusunda istifa etmeye hazırım. Hiçbir şeyden kaçmam. Bu bir açıklama değil. Bırak diyorlarsa bırakırız.

"ÇOK CİDDİ KAOS ORTAMI VAR"

Üzüldüğüm konu var. Planlar yaptık. Bir şeyler yapmaya çalışırken bu durumun yaşanması bir teknik direktör için üzücü. Ben 11 yaşında Beşiktaş'ta oynamaya başladım. Kaç kupada katkım olduğuna bakın. Biraz sabır istedik. Çok fazla bir şey istemedim. Ama sabır ve güven kalmamış. Bu tabii kendi geleceğimiz açısından da büyük sorun. Üzülüyoruz. Çok ciddi kaos ortamı var.

"HİÇBİR ŞEYDEN HABERİNİZ YOK"

Siz hesap kitap yapmayı bilmiyor musunuz? Devre arasında para harcamadık. Televizyonlarda anlatıyorsunuz, bu kadar para harcandı diye. Hiçbir şeyden haberiniz yok. Gidin biraz araştırın!