Mauro Icardi gözyaşlarını tutamadı

Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, Antalyaspor’u konuk etti. Maçta 2 kez geriye düşen sarı-kırmızılılar, 4-2’lik skorla galip gelmeyi başardı.

Bu sonuçla birlikte 77 puana ulaşan Galatasaray ligin bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, üst üste 4. toplamdaysa 26. şampiyonluğunu kazandı.

ON BİNLERCE TARAFTAR 'AŞKIN OLAYIM'I SÖYLEDİ

Karşılaşmanın ardından statta duygusal anlar yaşandı. On binlerce taraftar, hep bir ağızdan ‘Mauro Icardi’ tezahüratlarıyla birlikte ‘Aşkın Olayım’ söylemeye başladı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Taraftarların sevgi gösterileri karşısında gözyaşlarını tutamayan Arjantinli futbolcu tribünleri selamladı.

VEDA MI ETTİ?

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi'nin bu duygusal anları taraftarlara veda olarak değerlendirildi.